Великий Новгород, , 20:01 — REGNUM В Новгородской области с понедельника, 16 марта, отменяются все массовые мероприятия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ подписал сегодня, 14 марта, губернатор региона Андрей Никитин.

На брифинге в Великом Новгороде он пояснил, что такая необходимость вызвана усилением мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Новгородской области.

«Несмотря на то, что в Новгородской области на сегодняшний день ни одного случая коронавируса не зарегистрировано, я принял решение усилить ограничительные меры. С 16 марта мы отменяем все массовые мероприятия: спортивные, культурные — любые», — заявил губернатор Новгородской области.

Ограничить проведение массовых мероприятий рекомендовано также владельцам торговых объектов и иных общественных площадок.

Кроме того, в школах, детских садах, профессиональных училищах Новгородской области с 16 марта вводится свободное посещение. Такие же меры рекомендовано предусмотреть и руководству вузов.

В школах-интернатах региона, спортивных школах и домах престарелых вводится усиленный стационарный контроль.

«Мы должны немного себя ограничить и не допустить распространения инфекции в нашем регионе», — отметил губернатор Новгородской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 марта в регионе действует режим повышенной готовности в связи с распространением в России коронавирусной инфекции.

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