Москва, , 17:05 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в связи с распространением пандемии коронавируса, сообщается на официальном портале города.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года», — сообщается в заявлении мэра.

Ранее стало известно, что число заболевших в стране превысило 95 человек.

До 10 апреля в Москве должно было пройти четыре матча Российской футбольной премьер-лиги.