Ярославль, 17 марта 2020, 21:22 — REGNUM В Ярославле на случай развития эпидемии коронавирусной инфекции подготовлена обсервация, куда будут направлять тех, кто контактировал с заболевшими. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Руслан Саитгареев.
Обсервация расположена в клинической больнице №2 во Фрунзенском районе. По информации ИА REGNUM, там подготовлено 120 коек на базе бывшего ортопедического отделения. Обсервация — это место временной изоляции для тех, кто контактировал с заболевшими. Принимаются и другие меры.
Тяжелых пациентов будут лечить в инфекционной больнице Ярославля. Также в больницах запасено 1 млн 650 тысяч масок и средств индивидуальной защиты. А вот простым ярославцам пока приходится обходиться без масок (в аптеках их нет) или покупать их у спекулянтов через интернет.
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