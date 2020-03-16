Кёльн, Германия, , 15:10 — REGNUM Организаторы игровой выставки gamescom 2020 пока не планируют отменять мероприятие из-за коронавируса. Об этом они сообщают на своей странице в Twitter 16 марта.

https://twitter.com/gamescom/status/1239487397324300288

В случае необходимости выставку отменят и вернут посетителям деньги за билеты. Однако пока слишком рано говорить о будущем мероприятия — проведение gamescom планируется лишь в августе 2020 года.

Напомним, gamescom — это одна из крупнейших игровых выставок в мире. Она традиционно проходит в Кёльне (Германия).

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