Вашингтон, 16 марта 2020, 14:44 — REGNUM Американский актёр Арнольд Шварценеггер призвал своих фанатов оставаться дома во время пандемии коронавируса. Небольшое видеообращение он опубликован на своей странице в Twitter 16 марта.
https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1239383795205169152
Шварценеггер посоветовал оставаться дома, «так долго, как это возможно». Актёр также отметил, что ради собственной безопасности стоит «слушать экспертов и избегать идиотов».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Арнольд Шварценеггер принял участие в озвучке одного из персонажей многопользовательского шутера Predator: Hunting Grounds. Игра будет основана на популярном фантастическом фильме «Хищник», в котором актёр сыграл главную роль.
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