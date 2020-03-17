Нижний Новгород, , 21:36 — REGNUM В Нижегородской области приостанавливают работу библиотеки, музеи, театры, а также ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы), бассейны и спортивные залы. Кроме того, отменяются все спортивные соревнования и культурные мероприятия. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Также до особого распоряжения приостановлено проведение массовых мероприятий любой направленности с участием граждан в зданиях, строениях, сооружениях.

Глава области призвал соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики, отказаться от поездок на дальние расстояния без крайней необходимости, «поставить на паузу процессы, связанные с очной коммуникацией».

В то же время он добавил, что в настоящее время не требуется радикальных решений, в частности, по вопросам работы общественного транспорта. Повсеместно усилены профилактические меры безопасности, проводится дополнительная санитарная обработка.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в регионе зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Причём первая из заразившихся уже выписана из стационара.

Новая пациентка ранее была госпитализирована в инфекционную больницу №2 в Нижнем Новгороде. Недавно она вернулась из Германии.