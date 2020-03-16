Кемерово, , 14:40 — REGNUM Президент Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» (ХК «СДС») Михаил Федяев распорядился ввести на предприятиях компании режим повышенной готовности из-за коронавируса.

В компании сообщили, что на всех предприятиях назначены ответственные специалисты, проводится информационно-разъяснительная работа, медработники начали измерять температуру бесконтактным градусником всем приходящим на работу, проводится санация рук, ужесточен контроль за соблюдением санитарных норм.

Сотрудников, вернувшиеся из заграничных командировок и из отпуска, отправляют на домашний двухнедельный карантин.

Также рекомендовано отменить очные совещания и перенести массовые, корпоративные и спортивные мероприятия.

«Особый режим проведения спортивных мероприятий введен в СРК «Арена». Решено, что ближайшая игра ВК «Кузбасс» пройдет без зрителей», — уточнили в ХК «СДС».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе был введён режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Напомним, возможными носителями инфекции остаются два жителя региона.

Отметим, что СДС является одним из крупнейших работодатель Кемеровской области.

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