Кемерово, , 09:30 — REGNUM Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник считает, что проблема с коронавирусом в Кузбассе сегодня заключается не в том, чтобы справиться с ним, а в том, чтобы не допустить его распространения. Об этом он сказал во время пресс-конференции сегодня, 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не дать тем спорадическим случаям, которые у нас сегодня есть, превратиться в большую эпидемическую проблему. И вот эта функция здравоохранения только на 20−30%, — отметил он. — К сожалению, практика показывает, что идёт поток недостоверной информации, которая сеет панику. Сегодян нам нужна консолидация и усилия всех: промышленности, органов исполнительной власти, медиков, СМИ, населения».

Цигельник подчеркнул, что в подобных ситуациях всегда есть место эмоциям, которые могут привести к ошибкам.

«Мы ограничим участие в массовых мероприятий насколько это возможно, не останавливая жизнь», — уточнил он и посоветовал соблюдать личную гигиену и особенно позаботиться о людях пожилого возраста.

По его словам, на сегодня задача одна — ограничить возможность распространения инфекции.

«Каждый вброс недостоверной информации порождает очередную нездоровую волну. Люди начинают скупать всё, начинают паниковать, перегружают телефонные линии медицинских учреждений чисто эмоциональными обращениями. Это всё перегревает, перегружает систему здравоохранения. Вместо того, что работать в плановом режиме, она начинает распыляться, как говорится, по любому чиху. Нам же нужно сохранить контроль за ситуацией», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 марта, не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице.

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