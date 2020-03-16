Найроби, , 10:09 — REGNUM В телевизионном обращении к нации президент Кении Ухуру Кеньятта сообщил о мерах, которые должны быть предприняты для предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, к настоящему моменту в стране зафиксированы три случая заражения коронавирусом.

В своем обращении президент заявил, что в рамках мер по борьбе с распространением вируса все прибывающие в страну лица должны будут соблюдать режим самоизоляции сроком на 14 дней, добавив, что в течение ближайших 30 дней въезд в Кению будет разрешен только гражданам страны и иностранным лицам, имеющим вид на жительство в Кении.

«Чтобы избежать заражения через банкноты мы советуем гражданам пользоваться сервисами мобильных денег и банковскими чеками, а банки, в свою очередь, должны снизить комиссию для пользования сервисами мобильных денег», — заявил Кеньятта, призывая граждан страны соблюдать терпение и бдительность.

Он также призвал граждан страны воздержаться от посещения мест, где наблюдается большое скопление людей, среди них — церковные службы, свадьбы, похороны, супермаркеты, торговые центры. Кеньятта также подчеркнул необходимость ограничить число посетителей в частных и государственных больницах страны и насколько это возможно избегать создания большого скопления людей в общественном транспорте.

Ранее Верховный судья Кении Давид Марага заявил о приостановке рассмотрения дел, не связанных с серьезными правонарушениями, сроком на 14 дней. В течение этого срока также прекратятся обучающие семинары для судей, добавил он.