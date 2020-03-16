Нью-Йорк, США, , 14:34 — REGNUM Новой жертвой коронавируса стал второй сезон фэнтези-сериала «Ведьмак». Его производство было остановлено, сообщает Redanian Intelligence 16 марта.

Съёмки второго сезона шоу приостановлены на две недели. Срок «заморозки» может увеличиться, однако шоураннер проекта пока не сделала официального заявления по этому поводу.

Напомним, «Ведьмак» — это популярный фэнтези-сериал, основанный на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. Премьера шоу на Netflix состоялась в декабре 2019 года.

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