Москва, , 15:47 — REGNUM Государственная Третьяковская галерея перестанет пускать посетителей с 18 марта из-за эпидемии коронавируса, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова 17 марта корреспонденту ТАСС.

Такое решение, по ее словам, было принято после того, как руководство галереи пришло к выводу, что не сможет в полной мере выполнить рекомендации Министерства культуры и обеспечить безопасность посетителей, которых в крупнейшем музее Москвы традиционно бывает очень много. Галерея решила отложить закрытие на день, чтобы предупредить потенциальных посетителей, которым придется изменить свои планы.

С сегодняшнего дня уже отменены массовые экскурсии и прочие публичные мероприятия в музее, а также закрыта выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Билеты в Третьяковку, заранее приобретенные в кассах музея, можно будет вернуть, когда заработает система возврата. Деньги за билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть в любое время.

Для сотрудников музея тоже вводятся ограничения, многие будут переведены на дистанционную работу. На своих местах останутся хранители коллекций, сотрудники охраны и технические работники, обслуживающие здание.

Во время карантина, который продлится как минимум до 10 апреля, Третьяковка будет усиленно развивать свои онлайн-сервисы, чтобы как можно большее количество людей смогло получить доступ к прославленным шедеврам.

Напомним, согласно распоряжению мэра Москвы, в столице запрещены любые мероприятия в помещениях с числом участников более 50, а Министерство культуры дало рекомендацию отменить массовые экскурсии и публичные мероприятия в культурных учреждениях. В результате уже закрылись до 10 апреля такие крупнейшие музеи и галереи, как Пушкинский музей, Музей Москвы, Музей импрессионизма, галерея «Гараж» и другие.