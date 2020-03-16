Кемерово, , 08:26 — REGNUM Школы и вузы Кузбасса перешли на дистанционное обучение или досрочно отправили учащихся на весенние каникулы. Это сделано по рекомендации департамента образования и науки региона для исключения риска распространения коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.«По оперативным данным, на досрочные каникулы с 16 марта ушли школы городов Тайга и Киселевск, а также Ленинск-Кузнецкого, Беловского, Тяжинского, Прокопьевского районов, — уточняется в официальной информации. — На дистанционной форме обучения находятся школы городов Белово, Калтан, Березовский, Мыски, Красный Брод, Юрга, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Красный Брод, Междуреченск, Новокузнецк, а также Юргинского, Яйского, Яшкинского, Новокузнецкого, Таштагольского районов. В нескольких территориях школьники 1 — 8 классов ушли на каникулы, а старшеклассники (9 — 11 классы) переведены на дистанционное обучение».

Все техникумы и колледжи Кемеровской области переходят на дистанционное обучение. Удалённую форму работы выбрали и все кузбасские вузы.