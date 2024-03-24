Белград, 24 марта, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Сербы искренне откликнулись на трагедию, которая произошла в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он добавил, что президент страны Александр Вучич после сообщений о теракте в концертном зале 22 марта позвонил дипломату и попросил передать российскому коллеге Владимиру Путину глубокие соболезнования.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Сербы восприняли как свое горе, как свою боль этот чудовищный теракт, весьма эмоционально на всех уровнях», ― подчеркнул Боцан-Харченко.

Также Вучич сообщил, что по этой теме созовёт Совет национальный безопасности.

По словам дипломата, сербы готовы оказать помощь, если таковая потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям.

Кроме того, в ТРЦ прогремел взрыв и начался сильный пожар. Концертный зал в результате полностью выгорел. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По последним данным Главного управлении МЧС по Московской области, в результате теракта пострадали 152 человека, пятеро из них — дети. Погибли 33 человека, в том числе трое детей. В медицинские учреждения госпитализированы 114 человек, из них четверо детей.

24 марта в России объявили днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Также траур по погибшим объявили в Абхазии, Никарагуа и Республике Сербской.

Соболезнования и слова поддержки России в связи с произошедшим выразили многие страны мира. В их числе оказались Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Греция, Канада, Китай, Индия, Сирия, Австрия, Франция, Израиль, Япония, США, Британия и другие страны.

Посольство России в Риме за сутки после теракта в «Крокус Сити Холл» получило порядка десяти тысяч сообщений с соболезнованиями. За считаные часы с момента теракта у здания дипмиссии организовали стихийный мемориал, куда на протяжение всего дня приходили неравнодушные люди с цветами, игрушками и записками с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим и выражениями солидарности российскому народу.

Цветы, свечи и мягкие игрушки к зданиям российских дипломатических миссий в знак скорби люди несут по всему миру.