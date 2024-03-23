Москва, 24 марта, 2024, 02:09 — ИА Регнум. День общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске начался в России 24 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее о решении объявить в этот день траур сообщил президент РФ Владимир Путин, который выступил с обращением к гражданам.

В день траура в стране приспускают государственные флаги, а учреждениям культуры рекомендуют отменить развлекательные мероприятия. При этом телеканалы не показывают рекламу и развлекательные передачи.

Ряд регионов объявил траур уже с 23 марта. В Кузбассе он продлится три дня. С 23 марта в разных городах проходят памятные мероприятия.

Жители Донецка с утра несли цветы к стеле «Россия» в центре города. В городе также приспустили государственные флаги РФ. Стихийные мемориалы возникли в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе, Чебоксарах, Уфе и других городах.

Люди также несут цветы к мемориалам в Перми, Оренбурге, Нарьян-Маре, Нальчике, Черкесске, Пятигорске и Махачкале. В Беслане организовали акцию памяти в школе № 1, которая пережила теракт в 2004 году.

Московские театры из-за трагедии в Красногорске решили отменить спектакли 23 и 24 марта. Также о приостановке работы в эти выходные объявили кинотеатры города.

Кроме того, в ближайшие дни не состоятся некоторые спортивные мероприятия, включая товарищеский матч между сборными России и Парагвая.

Многие страны мира выразили соболезнования России в связи с произошедшим. В их числе оказались Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Греция, Канада, Китай, Индия, Сирия, Австрия, Франция, Израиль, Япония, США, Британия и другие страны.

Люди по всему миру несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданиям российских дипломатических миссий в знак скорби. Подобный стихийный мемориал возник у посольства РФ в Вашингтоне. В ряде стран также объявили траур по погибшим в теракте, в том числе в Абхазии, Никарагуа и Республике Сербской (эмитент в составе Боснии и Герцеговины).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в задние «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже. Они открыли стрельбу из автоматов по окружающим. После этого вспыхнул пожар.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последней информации СК РФ, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек.

Глава Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что в больницах медики борются за жизни 107 человек.