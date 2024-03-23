Москва, 23 марта, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области и выразил солидарность с российским народом и правительством России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Мы решительно осуждаем чудовищный теракт в Москве. Наши мысли и молитвы — с семьями жертв. Индия солидарна с правительством и народом Российской Федерации в этот скорбный час», — говорится в сообщении.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что страны Азии, Африки и Латинской Америки выразили солидарность с РФ в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. До этого теракт в «Крокус Сити Холле» осудили многие страны Южной Америки, в числе которых Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия и Перу. Также представители этих стран выразили соболезнования родным и близким погибших.

Как передавало ИА Регнум, теракт также осудили президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по теракту.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», и открыли стрельбу. Как сообщили в СК России, в результате теракта погибли более 60 человек По данным министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ («Террористический акт»).