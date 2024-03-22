Красногорск, 23 марта, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Перед посольством России в Вене приспущен флаг в знак скорби по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Несколько дней назад посольства Великобритании и США заявляли о рисках «терактов» в местах массового скопления людей в РФ, в том числе в концертных залах, однако российской стороне никаких данных не передали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в красногорском «Крокус Сити Холле» должен был пройти концерт известной группы «Пикник». Но несколько мужчин в камуфляже вошли в здание и начали стрелять из автоматов по людям. После этого в центре начался сильный пожар, в результате которого произошло обрушение кровли.

Пожару присвоен третий ранг сложности. По данным источника редакции, в теракте пострадали более 140 человек, в том числе несовершеннолетний. Госпитализация потребовалась 65 раненым, девять из них находятся в тяжёлом состоянии.

СК возбудил уголовное дело о теракте. О случившемся доложено президенту России Владимиру Путину, он дал необходимые указания. Теракт решительно осудили власти Сербии, Сирии и Турции.