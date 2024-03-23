Вашингтон, 23 марта, 2024, 03:41 — ИА Регнум. К посольству России в Вашингтоне прибывают граждане с цветами и мягкими игрушками. Так они выражают свою скорбь и поддержку в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Среди пришедших к зданию диппредставительства РФ, расположенному на Висконсин-авеню, есть живущие в США выходцы из России, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в диппредставительство РФ поступают соболезнования в связи с произошедшим, в том числе из других посольств. «У нас беда. Теракт», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в подмосковном «Крокусе» случился вечером 22 марта. В тот момент, когда там собрались на концерт поклонники группы «Пикник», злоумышленники начали расстреливать зрителей.

По данным Следственного комитета, число погибших превысило 60 человек. Ещё 145 пострадали.

О ходе расследования президенту РФ Владимиру Путину доложили главы Федеральной службы безопасности (ФСБ), Следственного комитета (СК), Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии.