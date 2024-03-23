Москва, 23 марта, 2024, 13:52 — ИА Регнум. К зданиям посольств России в разных странах после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» неравнодушные граждане несут цветы в знак скорби по погибшим. Стихийные мемориалы появились в Швеции, Греции, Словакии, Молдавии и других странах.

Дмитрий Караман/ТАСС Стихийный мемориал у посольства России в Астане

«Соотечественники возлагают цветы и зажигают свечи у посольства России в Швеции в память о жертвах теракта в Подмосковье», — сообщила в Telegram-канале пресс-служба дипмиссии Швеции.

Цветы и свечи к стенам посольства России в Кишинёве с вечера несут жители Молдавии.

«Молдавский народ разделяет горечь произошедшей сегодня трагедии в России ― варварского теракта в комплексе «Крокус Сити Холл», ― говорится в сообщении дипмиссии.

Также цветы и свечи появились у стены российского консульского пункта в Приднестровье.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876379" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Жители греческой столицы принесли цветы и игрушки к посольству России в Афинах и к консульскому отделу посольства. Соболезнования России в связи с терактом выразили МИД Греции, министр обороны Никос Дендиас и премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Как сообщало ИА Регнум, стихийные мемориалы в память о жертвах теракта возникли в целом ряде стран мира. К посольству России в Вашингтоне граждане принесли цветы и мягкие игрушки, выражая свою скорбь и поддержку в связи с терактом. Перед посольствами России в Токио и Вене приспустили флаги в знак скорби по жертвам теракта. Русский дом в Анкаре объявил траур в связи с террористической атакой в «Крокус Сити Холле».

Жители Запорожской области зажгли свечи в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Цветы горожане принесли к мемориальному комплексу «Братское кладбище» в Мелитополе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ осуждает трусливый, бесчеловечный террор и сочувствует народу России.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон сообщил, что Великобритания самым решительным образом осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования семьям погибших. Ничто никогда не может оправдать такое ужасающее насилие, отметил он.

В МИД Афганистана назвали террористическую атаку на концертный зал явным нарушением всех человеческих понятий. В ШОС заявили, что решительно осуждают этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях.

Соболезнования по поводу теракта также выразил ряд лидеров других стран. Среди них президенты Белоруссии, Сербии, Франции Александр Лукашенко, Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

Вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В СК заявили, что число погибших в теракте в Подмосковье возросло до 115 человек.