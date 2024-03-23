Москва, 23 марта, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Страны Африки, Азии и Латинской Америки выразили солидарность с Россией в связи с терактом в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область). Об этом в ночь на 23 марта сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Сегодня вечером (22 марта. — Прим. ред.) на позднем заседании комиссии по наркотическим средствам коллеги из Латинской Америки, Африки и Азии выразили солидарность с Россией в связи с терактом в Москве», — написал дипломат в своём Telegram-канале.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» осудили многие страны Южной Америки, в том числе Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия и другие. Также представители этих стран выразили соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, Ульянов поблагодарил Белоруссию за слова поддержки и заверил, что люди, ответственные за организацию теракта, будут наказаны.

Как передавало ИА Регнум, ранее министерство иностранных дел Белоруссии назвало стрельбу в подмосковной «Крокус Сити Холле» чудовищным террористическим актом, не имеющим оправданий. Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что белорусское посольство в России находится в контакте с российскими правоохранительными органами.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, в результате теракта погибли более 60 человек По данным министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. СК России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».