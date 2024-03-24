Рим, 24 марта, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Посольство России в Риме за сутки после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске получило порядка десяти тысяч сообщений с соболезнованиями. Об этом в ночь на 24 марта сообщил официальный Telegram-канал дипмиссии.

Дмитрий Шулейко Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике. Рим

«Уже сейчас в адрес посольства поступило около десяти тысяч посланий с осуждением теракта и соболезнованиями. Нас, безусловно, тронула такая реакция итальянской общественности и наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Там отметили, что за считаные часы с момента теракта у здания посольства России в Италии организовали стихийный мемориал, куда на протяжение всего прошедшего дня приходили неравнодушные люди с цветами, игрушками и записками с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим и выражениями солидарности российскому народу.

Также в посольстве отметили заявления президента Италии Серджо Маттареллы и других представителей политической власти, в которых они выразили чёткую позицию и решительно осудили теракт и выразили соболезнования.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что к зданиям посольств России в разных странах неравнодушные граждане несут цветы в знак скорби по погибшим. Стихийные мемориалы организованы в Швеции, Греции, Словакии, Молдавии и других государствах.

Солидарность с россиянами ранее также выразили лидеры Белоруссии, Сербии, Турции, Армении, Азербайджана, главы МИД Германии, Франции и других государств. Соболезнования выразили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, представители стран Южной Америки, в числе которых Бразилия, Аргентина, Мексика, Колумбия и другие.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта, перед выступление группы «Пикник». В комплекс ворвались вооружённые люди и открыли стрельбу из автоматического оружия. После произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последней информации СК РФ, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к российским гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура.