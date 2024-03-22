Красногорск, 23 марта, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования народу России в связи с терактом в «Крокус Сити Холл».

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия молится за семьи погибших, написал Орбан на своей странице в Х (Twitter).

«Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования народу Российской Федерации в связи с чудовищным террористическим актом, который произошел в пятницу вечером под Москвой», — написал премьер-министр Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.

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Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что среди пострадавших — восемь несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 1:00 мск 23 марта Министерство сообщило о локализации пожара.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение. Представители десятков стран выступили с осуждением теракта и выразили соболезнования народу России.

С такими заявлениями выступили, в частности, посольства США и Великобритании в Москве. При этом 8 марта эти посольства призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве, в том числе концертов, в связи с угрозой терактов. После теракта в «Крокус Сити Холле» в администрации США заявили, что Вашингтон не располагал информацией о подготовке этой атаки и что Белый дом не видит признаков причастности к теракту Украины или украинцев.

Захарова, комментируя эти заявления Вашингтона, призвала США передать российской стороне всю информацию об этом нападении, если они располагают такими данными, а в противном случае не раздавать никому «индульгенции».