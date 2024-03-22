Москва, 23 марта, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Колумбии осудило теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования семьям жертв нападения. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном вечером 22 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«МИД Республики Колумбия выражает своё самое глубокое неприятие нападения, произошедшего в «Крокус Сити Холле»… в результате которого на данный момент погибло более 40 человек», — говорится в официальном заявлении.

Также ведомство выразило искренние соболезнования семьям и родственникам погибших и пожелало скорейшего выздоровлениям пострадавшим в результате теракта.

С аналогичным заявлением вечером 22 марта выступил и МИД Греции.

«Потрясены ужасными кадрами, пришедшими из Москвы после страшного теракта в «Крокус Сити Холле». Наши мысли — с семьями погибших, которым мы выражаем искренние соболезнования», — говорится в сообщении, опубликованном на страница греческого внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировую общественность осудить это нападение. Теракт в концертном зале в Московской области также осудили президент Италии Серджо Маттарелла и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв и вспыхнул крупный пожар. В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что, по предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, ещё около 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».