Минск, 22 марта, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Стрельба в подмосковном «Крокус Сити Холле» — это чудовищный террористический акт, у которого не может иметь оправданий, заявило Министерство иностранных дел Белоруссии.

Максим Блинов / РИА Новости

«Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», — говорится в сообщении.

Министерство отметило, что белорусы в месте с братским российским народом, и выразило соболезнования родным и близким погибших.

В дипведомстве также сообщили, что белорусское посольство в России контактирует с российскими правоохранительными органами и выясняет, нет ли среди пострадавших белорусов.

Как сообщало ИА Регнум, группа вооружённых людей открыла стрельбу в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». В это время в концертном зале уже собралось много посетителей. Очевидцы выкладывали видео, на которых слышна стрельба из автоматов. Источник ИА Регнум сообщил, что погибли 25 человек.

В здании также разгорелся сильный пожар. По информации оперативных служб, огнём охватило до 3 тыс. кв. м. Есть сведения, что в центре остаются заблокированными люди.