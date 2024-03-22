Москва, 23 марта, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Правительство Бразилии решительно осудило теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области и выразило соболезнования родным и близким погибших. Об этом 22 марта сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении, произошедшем сегодня, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сили Холл»… Выражаем соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в коммюнике, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД латиноамериканской страны также указали, что Бразилия выражает свою солидарность с российским народом и правительством Российской Федерации и в очередной раз заявляет о решительном неприятии любых террористических актов.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» осудили и другие страны Южной Америки, в том числе Аргентина, Колумбия и Чили. Также заявления с осуждениями террористического нападения обнародовали представители Белоруссии, Турции, Сербии и других стран.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), в результате теракта погибли 40 человек. Согласно последней информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. Следственный комитет Российской Федерации по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».