Красногорск, 23 марта, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Аргентины осудило теракт в здании подмосковного «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт группы «Пикник». До этого соболезнования россиянам высказали представители Турции, Словакии, Белоруссии, Сербии и других стран.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Напомним, вечером 22 марта несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу. По признанию очевидцев и самих музыкантов, сначала никто и не подумал о действиях злоумышленников. Член музыкального коллектива рассказал журналистам, что принял громкие звуки за неверно сработавшие спецэффекты.

По предварительным данным, от выстрелов в спину и осколочных ранений погибли порядка 40 человек. Ещё около 145 — пострадали.

ИА Регнум описало подробно хронологию трагедии в «Крокусе». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В настоящее время пожар в «Крокус Сити Холле» локализован, площадь локализации не уточняется.