Тель-Авив, Израиль, 23 марта, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Опечален сегодняшними трагическими событиями… Наши сердца с семьями жертв и всех пострадавших. Такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех», — говорится в сообщении.

Ранее теракт в «Крокус Сити Холле» осудили президент Италии Серджо Маттарелла, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко и министерства иностранных дел Белоруссии, Колумбии и Германии. Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии назвали это нападение чудовищным террористическим актом, у которого не может быть оправданий. Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в Московской области.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв и вспыхнул пожар. По данным Федеральной службы безопасности РФ, в результате теракта погибли 40 человек. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».