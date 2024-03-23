Пекин, 23 марта, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщило Центральное телевидение Китая.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с серьёзной террористической атакой в России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». От также выразил солидарность с российским народом и правительством страны.

Ранее этот теракт осудили президент Франции Эммануэль Макрон и генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по теракту.

Несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник», и открыли стрельбу. После этого в здании прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар, которому присвоили высший ранг сложности.

В Следственном комитете России уточнили, что в результате теракта погибли более 60 человек. По информации минздрава Московской области, число пострадавших возросло до 145 человек.

Следователи после теракта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ («Террористический акт»).