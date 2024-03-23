Москва, 23 марта, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Заявление в пятницу, 23 марта, обнародовала пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«С чувством глубокой печали восприняли сообщение о жестокой террористической атаке… повлекшей за собой гибель и ранение большого числа российских граждан. Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания», — говорится в телеграмме.

Телеграмму соболезнования российскому лидеру также направил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Туркменистан, самым решительном образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла», — сообщило государственное агентство Туркменистана TDH.

Бердымухамедов от себя лично и от имени народа Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших в результате теракта.

Как передавало ИА Регнум, в министерстве иностранных дел Белоруссии назвали стрельбу в «Крокус Сити Холле» чудовищным террористическим актом, которому не может быть каких-либо оправданий. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Владимиру Путину телеграмму, выразив соболезнования и подчеркнув, что Ереван расценивает произошедшее как бесчеловечное преступление против мирных жителей. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов решительно осудил теракт и выразил соболезнования родным и близким погибших.

В пятницу вечером, 22 марта, в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Московской области произошла стрельба. После прогремел взрыв и вспыхнул крупный пожар, произошло частичное обрушение кровли. По информации МЧС России, площадь возгорания достигла 12,9 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли более 60 человек. По данным министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 Уголовного кодекса России («Террористический акт»).