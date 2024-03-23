Мехико, 23 марта, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Посольство России в Мехико известило, что перед зданием диппредставительства начали возлагать первые цветы. Так люди выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокусе».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее подобным образом поступили граждане Белоруссии. Несмотря на поздний час, они прибыли к российскому посольству в Минске.

«Вечером, узнав эту новость, я уже не могла сидеть дома и пришла выразить слова скорби, соболезнования российскому народу», — сказала одна из горожанок.

В США удостоили вниманием российское представительство. Граждане оставляют у здания букеты цветов и мягкие игрушки.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта, когда на концерт пришли поклонники группы «Пикник». По данным Следственного комитета, число погибших превысило 60 человек. Ещё около 145 пострадали.

Шестьдесят взрослых, получивших ранения, находятся в тяжёлом состоянии, отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко.