Гагра, Абхазия, 24 марта, 2024, 01:47 — ИА Регнум. День траура объявил 24 марта президент Абхазии Аслан Бжания в знак солидарности с Россией в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба главы государства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжании в Республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлено днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — уточняется в публикации.

На всей территории страны в этот день в знак траура приспустят государственные флаги республики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура после теракта, произошедшего в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Многие страны мира выразили соболезнования России в связи с произошедшей трагедией. В их числе оказались Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Греция, Канада, Индия, Сирия, Австрия, Франция, Израиль, Япония и другие страны.

Стихийные мемориалы в память о жертвах теракта появились в Швеции, Греции, Словакии, Молдавии и ещё в целом ряде стран мира. К посольству России в Вашингтоне граждане принесли цветы и мягкие игрушки, выражая свою скорбь и поддержку в связи с терактом. Перед посольствами России в Токио и Вене приспустили флаги в знак скорби по жертвам теракта. Русский дом в Анкаре объявил траур в связи с террористической атакой в «Крокус Сити Холле».