Москва, 23 марта, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии решительно осудило террористическую атаку на российских граждан в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, распространённом 23 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«В связи с инцидентом со стрельбой, произошедшей на коммерческом объекте в Красногорске в Московской области в Российской Федерации 22 марта, повлёкшим многочисленные жертвы, Япония категорически осуждает подобные нападения на гражданских лиц», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

Также МИД Японии выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта.

Как ранее передавало ИА Регнум, в субботу перед посольством России в Японии приспустили флаг в связи с терактом в ТРК «Крокус Сити Холл». До этого Русский дом в Анкаре объявил траур и открыл книгу соболезнований.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», и открыли стрельбу. После в здании раздался взрыв и вспыхнул крупный пожар, площадь которого, по информации МЧС, достигла 12,9 тысячи квадратных метров. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли более 60 человек. В министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что количество пострадавших возросло до 145 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ («Террористический акт»).