Москва, 23 марта, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Перу осудило теракт в «Крокус Сити Холле» в Московской области и выразило соболезнования семьям погибших в результате нападения. Об этом 22 марта сообщили на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перу решительно осуждает теракт в концертном зале в Московской области. Мы выражаем соболезнования семьям жертв и подтверждаем наше неприятие терроризма во всех его формах», — приводит «РИА Новости» текст коммюнике.

В МИД Перу отметили, что посольство латиноамериканской страны находится в контакте с российской стороной и внимательно следит за ситуацией. По данным ведомства, на данный момент среди пострадавших граждан Перу нет.

Теракт в «Крокус Сити Холле» осудили и другие страны Южной Америки, в том числе Аргентина, Бразилия, Колумбия и Чили. Как передавало ИА Регнум, соболезнования также выразили Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш и члены Совета Безопасности ООН. Они подчеркнули, что терроризм во всех его формах является одной из самых серьёзных угроз международной безопасности, а любые акты терроризма являются преступными и не имеющими никаких оправданий.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» и открыли стрельбу. По данным ФСБ России, в результате теракта погибли 40 человек. Согласно последней информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. Следственный комитет Российской Федерации по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».