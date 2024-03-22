Оттава, 23 марта, 2024, 02:04 — ИА Регнум. МИД Канады осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», назвав его «чудовищной атакой». В заявлении ведомства также приводятся слова соболезнования пострадавшим.

Иван Шилов ИА Регнум

Также действия злоумышленников осудили в Бразилии и других странах Южной Америки, в том числе в Аргентине, Колумбии и Чили. Также заявления с осуждениями террористического нападения обнародовали представители Белоруссии, Турции, Сербии и других стран.

Несколько людей в камуфляже ворвались в здание «Крокуса» вечером 22 марта, где собрались поклонники группы «Пикник». По уточнённым данным, пострадали не менее 145 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, 60 получивших ранение взрослых находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, в здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС оповестило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности.

На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рекомендовал гражданам в случае необходимости обращаться на горячую линию 122-0.