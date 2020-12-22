Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться напряжённой. В связи с предстоящими новогодними праздниками специалисты не исключают возникновения новых очагов заражений и всплеска заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в 85 регионах России выявлено 26 689 случаев SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением по состоянию на 15 декабря остаются 572 290 человек. Но есть и обнадеживающие новости. Одна из них заключается в том, что российские учёные научились делать прогноз о тяжести COVID-19. Читайте также: В России научились делать прогноз о тяжести COVID-19 Заявление о том, что заражение коронавирусом в некоторых случаях вызывает полную потерю слуха оказалось мифом. Читайте также: Ученые развеяли миф о потере слуха от COVID-19 ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что связано с темой коронавируса в России с надеждой на то, что вскоре новый вирус станет для общества не опаснее обычного ОРЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:06 16.12.2020 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 в республике скончались 520. Читайте также: В Бурятии жертвами COVID-19 стали уже 520 человек

08:07 16.12.2020 В Алтайском крае по 6 февраля 2021 года продлили действующий режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

08:12 16.12.2020 Алтайский край. Коммунисты требуют от губернатора провести расследование возросшей смертности в регионе и снять ограничения на прогулки лицам старше 65 лет. А губернатор Виктор Томенко, наоборот, продлевает запрет нахождения пожилых людей на улице до 6 февраля. Цитата канала «Алтайские крайности».

08:14 16.12.2020 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, диагноз подтвердился у жителей столицы Кызыла, а также десяти районов. Подробности в материале: Новые носители коронавируса выявлены в десяти районах Тувы

08:17 16.12.2020 По данным Алтайкрайстата, в октябре 2020 года в Барнауле умерли 1563 человека. В аналогичном периоде прошлого года скончались 659 человек. Таким образом, смертность в краевой столице возросла в 2,27 раза (+137%). Всего за январь-октябрь в Барнауле умерли 7889 человек (в аналогичном периоде прошлого года 6655), рост +18,5%.

08:21 16.12.2020 В Челябинской области не планируется вводить дополнительные коронавирусные ограничения на период новогодних праздников. Об этом заявили журналистам в правительстве региона. Поводом для реакции стали слухи о том, что их якобы могут ввести. Они распространяются в мессенджерах. В правительстве региона отмечают, что эта информация является фейковой. Вводить дополнительные ограничения на праздники не будут. Подробности в материале: Власти Челябинской области опровергли слухи о новогоднем локдауне

08:26 16.12.2020 Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом и проходивший лечение в Москве, 15 декабря выписался из стационара, сообщили в пресс-службе руководителя региона. Читайте подробнее: Заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана выписался из стационара

08:29 16.12.2020 На Камчатке женщина, прилетевшая из Турции, получила штраф в размере 15 тыс. рублей за нарушение постановления главного санитарного врача Российской Федерации. Подробности в материале: Прилетевшую из Турции жительницу Камчатки оштрафовали на родине

08:29 16.12.2020 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1330 человек (+15 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8480 человек, +67 за сутки) и ОРВИ (14 433 человека, + 131 за сутки). Об этом: На Алтае растёт число тежелобольных паиентов с COVID-19

08:30 16.12.2020 В Кемеровской области в преддверии Нового года отменили часть мер, введённых ранее из-за коронавируса. Так, продлено время работы организаций общепита. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Об этом: Ресторанам и кафе Кузбасса разрешили работать в новогоднуюю ночь допоздна

08:37 16.12.2020 Действие режима самоизоляции для пожилых людей в Дагестане необходимо продлить, а также усилить контроль за его соблюдением, заявил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов. Читайте подробнее: В Дагестане продлят режим самоизоляции для пожилых людей

08:41 16.12.2020 В Кемеровской области, по данным на сегодня, на 16 декабря, коечный фонд для пациентов с коронавирусом и пневмониями составляет 4 тысячи коек, из них заняты 933. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live». Подробности в материале: Власти Кузбасса рассказали, сколько коек осталось для пациентов с COVID-19

08:51 16.12.2020 На фоне пандемии коронавирусной инфекции объем пожертвований в занимающиеся благотворительностью организации в среднем уменьшился на 20−30% в нынешнем году. Об этом 16 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на благотворительные фонды. Читайте также: В России благотворительные фонды недополучили до 30% пожертвований

08:52 16.12.2020 В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 224 случая. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 227 человек

08:54 16.12.2020 Шесть человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье 15 декабря. Тем самым общее число случаев летального исхода в регионе достигло 642, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье за сутки скончались шесть человек с коронавирусом

08:57 16.12.2020 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1113 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 16 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 36 734 человека (+270 за сутки). Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё 16 жители Приангарья

08:59 16.12.2020 Заявление первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка о том, что власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники, породило в интернете жаркое обсуждение. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети обсудили ограничения на посещение катков в Москве

09:02 16.12.2020 В Иркутской области завершается третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Как пояснил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов, первый холодный этап проходил в июне 2020 года, он показал, что более 5% волонтеров имеют антитела к коронавирусу. По итогам второго этапа, состоявшегося в сентябре, стало известно, что иммунитет выработался уже у почти 13% обследованных. Результаты третьего этапа станут известны в конце декабря. Об этом: Коллективный иммунитет к COVID-19 исследуют в Приангарье

09:06 16.12.2020 В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 16 декабря, за прошедшие сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 161 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В десятках населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

09:09 16.12.2020 На Сахалине с сентября сохраняется рост заболеваемости COVID-19. Новые случаи заражения коронавирусом выявляются в 17 административных территориях. Наибольший прирост даёт островная столица. Из общего числа носителей коронавируса на Южно-Сахалинск приходится 45,2%. Подробности в материале: На Сахалине дети заражаются коронавирусом в школах и садах

09:09 16.12.2020 В рамках поддержки предпринимателей в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Алтайский фонд микрозаймов в ежедневном рабочем режиме рассматривает поступившие заявки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на прошлой неделе были рассмотрены документы на получение заемных средств от предпринимателей из Угловского, Советского, Алейского и Поспелихинского районов. В общей сложности займы одобрены на 8 млн 200 тыс. рублей. Так, предприниматель Людмила Попова получит заем на пополнение оборотных средств под 2% годовых, поскольку деятельность предпринимателя вошла в ряд направлений, признанных наиболее пострадавшими от ограничительных мер в связи с коронавирусом. Подробности в материале: Алтайские предприниматели получили льготные микрозаймы на миллионы рублей

09:10 16.12.2020 В больнице. Кемеровская область kuzdrav.ru.

09:12 16.12.2020 За последние сутки в Москве выздоровел 5571 человек, сообщает 16 декабря оперативный штаб столицы. «Ещё 5571 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Читайте подробнее: В Москве ещё 5571 пациент справился с коронавирусом

09:14 16.12.2020 Врач и телеведущая Елена Малышева рекомендует сбивать температуру при COVID-19 парацетамолом. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале» 15 декабря. Подробности в материале: Малышева назвала способ сбить температуру при COVID-19

09:20 16.12.2020 В соответствии с решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 15 декабря в Барнауле запрещены развлекательные и новогодние мероприятия. Из текста поправок губернаторского указа следует, что, в связи со сложной ситуацией по распространению COVID-19, организациям, ИП и гражданам запрещается проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние и корпоративные мероприятия, а также оказывать услуги аналогичного характера. Запрет будет действовать до 15 января 2021 года. Читайте подробнее: В Барнауле из-за COVID-19 запретили все развлекательные мероприятия

09:20 16.12.2020 В Новосибирской области медицинских работников, представителей социальной сферы и других отраслей начали прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Читайте также: Назван самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями

09:20 16.12.2020 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев minzdrav.irkobl.ru.

09:21 16.12.2020 В Республике Крым за сутки подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусом, об этом написал на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 16 декабря. В регионе, таким образом, обновлён «рекорд» по суточному приросту — накануне, 15 декабря, сообщалось о 345 новых носителях коронавируса. Читайте также: В Крыму выявили «рекордное» число заразившихся коронавирусом

09:24 16.12.2020 В Ростовской области вместе с началом вакцинации от COVID-19 открылись прививочные пункты. Два из них развёрнуты на базе горбольницы № 1 имени Семашко и горбольницы № 20. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Читайте также: В Ростове-на-Дону открыли два прививочных пункта для вакцинации от COVID-19

09:25 16.12.2020 Ещё 5571 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 545 430 человек.

09:31 16.12.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 725 человек, причём 261 из них добавился только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 скончались уже 420 человек

09:34 16.12.2020 В Ульяновске в рамках организации ледовых катаний и с учётом пандемии коронавируса будет реализован проект «Литературный каток». Читайте также: В Ульяновске заработают «Литературные катки»

09:36 16.12.2020 В Татарии вакцинацию от коронавируса будут проводить в 56 медицинских учреждениях, в республику уже привезли 1900 доз вакцины «Спутник V». Поступившую партию в республике намерены израсходовать до конца текущего года, чтобы после новогодних праздников продолжить вакцинацию вторым компонентом. Подробности в материале: В Татарию поступило почти 2 тыс. доз вакцины «Спутник V»

09:37 16.12.2020 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 декабря, за минувшие сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Ещё семь новосибирцев с коронавирусом скончались за сутки

09:38 16.12.2020 Советский и российский актёр Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. «Первые симптомы ковида у 62-летнего советского и российского актёра проявились 10 декабря. Маковецкий сдал тест — он оказался положительным», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Актёр Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

09:39 16.12.2020 Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 341 человека. Это всего на один случай больше, чем сутками ранее, сообщили 16 декабря в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Карелии стабилизировалось число новых носителей коронавируса

09:39 16.12.2020 В Саратовской области сохранят стабильное лекарственное обеспечение в период новогодних праздников. Это касается не только аптечных сетей, но и обеспечения амбулаторных пациентов бесплатными препаратами. Читайте подробнее: Жители Саратовской области в новогодние праздники не останутся без лекарств

09:42 16.12.2020 В Челябинской области за 15 декабря обнаружено ещё 310 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С весны в регионе выявили уже 31 474 случая COVID-19. На лечении находятся 10 472 пациента. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 310 носителей коронавируса

09:42 16.12.2020 В Саратовской области время приезда экстренной медицинской помощи сократилось до 20-и минут. В связи с этим население стало меньше жаловаться на работу «скорой». Количество обращений уменьшилось на 35%. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин. Читайте также: Жители Саратовской области стали реже жаловаться на работу скорой помощи

09:44 16.12.2020 Темпы суточного прироста числа заразившихся коронавирусом вторые сутки подряд держатся на уровне выше среднероссийского. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 декабря сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Подробности в материале: В Крыму темпы суточного прироста COVID-19 превышают общероссийские

09:45 16.12.2020 В Саратовской области, по информации на 16 декабря, носителями коронавирусной инфекции числятся 31,3 тыс. человек, за сутки заразились еще 270 жителей. Накануне заболели 265 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 533 человека, за сутки — 238 пациентов. Скончались за все время наблюдения 322 жителя. Об этом: Ещё 270 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Саратовской области

09:46 16.12.2020 В Кемерове продолжаются рейды контрольных групп по соблюдению масочного режима. В них участвуют представители МВД, администрации города, правительства региона. Об этом сообщили в мэрии города, подчеркнув, что «масочный режим — это не рекомендации, а обязанность». Читайте подробнее: Мэрия Кемерова заявила, что масочный режим — не рекомендации, а обязанность

09:51 16.12.2020 В Челябинской области за 15 декабря подтверждена смерть ещё 15 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 скончались женщины 81 года, а также 83 и 93 лет. Кроме того, из жизни ушли мужчины 46 лет, 78 лет (двое), 83 лет (двое) и 85 лет. Читайте также: В Челябинской области скончались ещё 15 ковид-пациентов

09:52 16.12.2020 Медицинский осмотр. Ханты-Мансийск dzhmao.ru.

09:54 16.12.2020 Рестораны и кафе отменяются в Новый год в Красноярском крае. Там общепит приостановит работу с вечера 30 декабря до утра 2 января.

09:58 16.12.2020 По данным Роспотребнадзора, на 16 декабря проведено свыше 83,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 427 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 579 177 человек.

09:59 16.12.2020 Сергей Маковецкий заразился коронавирусом. Первые симптомы ковида у 62-летнего советского и российского актёра проявились 10 декабря. Маковецкий сдал тест — он оказался положительным. Кроме того, врачи поставили диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Цитата breakingmash.

10:01 16.12.2020 Российская биотехнологическая компания Biocad начинает поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса для проведения масштабной вакцинации в России, сообщили РИА Новости в Biocad.

10:01 16.12.2020 В период с 19 декабря по 10 января в Ростовской области пройдут новогодние спектакли и концерты. Однако все праздничные мероприятия пройдут в необычном формате — с соблюдением санитарных требований. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. Об этом: В Ростовской области из-за коронавируса отменили новогодние хороводы

10:05 16.12.2020 Появление вакцины от коронавирусной инфекции за столь короткое время является чудом, заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE». «Вы понимаете, случилось чудо. Вы же понимаете, что за девять месяцев ни одну вакцину создать невозможно. Это консолидированное усилие учёных всех стран, которое привело к такому прорыву в науке, потому что любая вакцина от нескольких лет, но не нескольких месяцев», — сказал он. Об этом: Мясников назвал «чудом» вакцину от коронавируса

10:06 16.12.2020 В Республике Калмыкия за последнее время увеличилось число «тяжёлых» пациентов с COVID-19. В настоящее время в регионе насчитывается 8,6% бессимптомных носителей коронавируса, 45,6% переносят болезнь в лёгкой форме, 43% находятся в состоянии средней тяжести, 2,7% — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. Подробности в материале: В Калмыкии увеличилось число «тяжёлых» пациентов с COVID-19

10:10 16.12.2020 В Республике Калмыкия зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди учащихся образовательных учреждений. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев. Читайте также: В Калмыкии зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди школьников

10:16 16.12.2020 Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции поможет в борьбе с болезнью, но окончательно её победит коллективный иммунитет, полученный естественным путём. Об этом заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE». Он отметил, что массовая вакцинация якобы позволит снять маски и вернуться к нормальной жизни. Читайте также: Мясников не верит, что вакцинация позволит в 2021 году снять маски

10:18 16.12.2020 Свыше половины жителей Барнаула, которые проходили тестирование в лабораториях «Инвитро», уже имеют антитела к коронавирусу. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании. Как отмечается, столица Алтайского края по этому показателю заняла четвертое место в Сибири с результатом 55%. Также в первую пятерку вошли Новосибирск (62%), Красноярск (58%), Омск (56%) и Иркутск (54%). Схожая ситуация наблюдается и на Урале.

10:19 16.12.2020 В Якутии в Ыллымахском специализированном доме-интернате Алданского района принимаются все меры реагирования на сложившуюся ситуацию с заражением постояльцев и персонала коронавирусом. Читайте также: В Якутии выявили очередной очаг заражения коронавирусом

10:19 16.12.2020 Одноразовые защитные маски Павел Редин © ИА Красная Весна.

10:22 16.12.2020 В Ростовской области в связи с напряжённой ситуацией по коронавирусу изменят формат губернаторских ёлок. Об этом в ходе регионального оперштаба сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. Подробности в материале: В Ростовской области изменят формат губернаторских ёлок

10:26 16.12.2020 В Татарии подтвердились два новых летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 16 декабря, погибшими числятся уже 166 человек. Об этом: Ещё два пациента скончались в Татарии от COVID-19

10:27 16.12.2020 Реальная эффективность вакцин станет известна только после массового применения, когда её примут миллионы людей. Об этом заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE». Читайте подробнее: Мясников рассказал о реальной эффективности вакцин от коронавируса

10:28 16.12.2020 За истекшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 593 человека. Это на четыре тысячи человек больше, чем сутками ранее. Однако в предыдущие недели суточные объемы тестирования были выше. Об этом: В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 35,5 тыс. человек

10:30 16.12.2020 Реальный эффективный курс рубля упал на 16,8% с начала года — ЦБ РФ.

10:31 16.12.2020 В Красноярском крае с 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 07:00 до 21:00 по местному времени. До этого организации общепита могли работать до 23:00. А 31 декабря и 1 января общепит и вовсе будет закрыт для посетителей. При этом кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос. Читайте также: Красноярским ресторанам и кафе запретили работать в Новый год

10:32 16.12.2020 Ограничительные меры не способны эффективно остановить распространение коронавируса. Об этом сообщил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE». «Мы же видим, что ковид идёт, на наши маски, карантины, локдауны он, извините, плюёт. Пришло время снизиться на три-четыре месяца — он снизился. Потом опять поднимется. И хоть на какое место что надень, к сожалению, ничего не изменит», — отметил он. Подробности в материале: Мясников: COVID-19 «плюёт» на наши маски и локдауны

10:38 16.12.2020 В Татарию поступят из федерального бюджета 81 млн рублей на выделение бесплатных лекарств пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Ещё 81 млн рублей поступит в Татарию для обеспечения лекарствами от ковида