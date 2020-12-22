Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 в республике скончались 520.
Читайте также: В Бурятии жертвами COVID-19 стали уже 520 человек
В Алтайском крае по 6 февраля 2021 года продлили действующий режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Алтайский край. Коммунисты требуют от губернатора провести расследование возросшей смертности в регионе и снять ограничения на прогулки лицам старше 65 лет. А губернатор Виктор Томенко, наоборот, продлевает запрет нахождения пожилых людей на улице до 6 февраля. Цитата канала «Алтайские крайности».
75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, диагноз подтвердился у жителей столицы Кызыла, а также десяти районов.
Подробности в материале: Новые носители коронавируса выявлены в десяти районах Тувы
По данным Алтайкрайстата, в октябре 2020 года в Барнауле умерли 1563 человека. В аналогичном периоде прошлого года скончались 659 человек. Таким образом, смертность в краевой столице возросла в 2,27 раза (+137%).
Всего за январь-октябрь в Барнауле умерли 7889 человек (в аналогичном периоде прошлого года 6655), рост +18,5%.
В Челябинской области не планируется вводить дополнительные коронавирусные ограничения на период новогодних праздников. Об этом заявили журналистам в правительстве региона.
Поводом для реакции стали слухи о том, что их якобы могут ввести. Они распространяются в мессенджерах.
В правительстве региона отмечают, что эта информация является фейковой. Вводить дополнительные ограничения на праздники не будут.
Подробности в материале: Власти Челябинской области опровергли слухи о новогоднем локдауне
Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом и проходивший лечение в Москве, 15 декабря выписался из стационара, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Читайте подробнее: Заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана выписался из стационара
На Камчатке женщина, прилетевшая из Турции, получила штраф в размере 15 тыс. рублей за нарушение постановления главного санитарного врача Российской Федерации.
Подробности в материале: Прилетевшую из Турции жительницу Камчатки оштрафовали на родине
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1330 человек (+15 за сутки).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8480 человек, +67 за сутки) и ОРВИ (14 433 человека, + 131 за сутки).
Об этом: На Алтае растёт число тежелобольных паиентов с COVID-19
В Кемеровской области в преддверии Нового года отменили часть мер, введённых ранее из-за коронавируса. Так, продлено время работы организаций общепита. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Об этом: Ресторанам и кафе Кузбасса разрешили работать в новогоднуюю ночь допоздна
Действие режима самоизоляции для пожилых людей в Дагестане необходимо продлить, а также усилить контроль за его соблюдением, заявил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов.
Читайте подробнее: В Дагестане продлят режим самоизоляции для пожилых людей
В Кемеровской области, по данным на сегодня, на 16 декабря, коечный фонд для пациентов с коронавирусом и пневмониями составляет 4 тысячи коек, из них заняты 933. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Подробности в материале: Власти Кузбасса рассказали, сколько коек осталось для пациентов с COVID-19
На фоне пандемии коронавирусной инфекции объем пожертвований в занимающиеся благотворительностью организации в среднем уменьшился на 20−30% в нынешнем году. Об этом 16 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на благотворительные фонды.
Читайте также: В России благотворительные фонды недополучили до 30% пожертвований
В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 224 случая.
Шесть человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье 15 декабря. Тем самым общее число случаев летального исхода в регионе достигло 642, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Читайте подробнее: На Ставрополье за сутки скончались шесть человек с коронавирусом
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1113 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 16 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 36 734 человека (+270 за сутки).
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё 16 жители Приангарья
Заявление первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка о том, что власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники, породило в интернете жаркое обсуждение. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Читайте также: В сети обсудили ограничения на посещение катков в Москве
В Иркутской области завершается третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Как пояснил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов, первый холодный этап проходил в июне 2020 года, он показал, что более 5% волонтеров имеют антитела к коронавирусу.
По итогам второго этапа, состоявшегося в сентябре, стало известно, что иммунитет выработался уже у почти 13% обследованных. Результаты третьего этапа станут известны в конце декабря.
Об этом: Коллективный иммунитет к COVID-19 исследуют в Приангарье
В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 16 декабря, за прошедшие сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 161 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: В десятках населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
На Сахалине с сентября сохраняется рост заболеваемости COVID-19. Новые случаи заражения коронавирусом выявляются в 17 административных территориях. Наибольший прирост даёт островная столица. Из общего числа носителей коронавируса на Южно-Сахалинск приходится 45,2%.
Подробности в материале: На Сахалине дети заражаются коронавирусом в школах и садах
В рамках поддержки предпринимателей в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Алтайский фонд микрозаймов в ежедневном рабочем режиме рассматривает поступившие заявки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на прошлой неделе были рассмотрены документы на получение заемных средств от предпринимателей из Угловского, Советского, Алейского и Поспелихинского районов.
В общей сложности займы одобрены на 8 млн 200 тыс. рублей. Так, предприниматель Людмила Попова получит заем на пополнение оборотных средств под 2% годовых, поскольку деятельность предпринимателя вошла в ряд направлений, признанных наиболее пострадавшими от ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Подробности в материале: Алтайские предприниматели получили льготные микрозаймы на миллионы рублей
За последние сутки в Москве выздоровел 5571 человек, сообщает 16 декабря оперативный штаб столицы.
«Ещё 5571 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в информации.
Читайте подробнее: В Москве ещё 5571 пациент справился с коронавирусом
Врач и телеведущая Елена Малышева рекомендует сбивать температуру при COVID-19 парацетамолом. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале» 15 декабря.
Подробности в материале: Малышева назвала способ сбить температуру при COVID-19
В соответствии с решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 15 декабря в Барнауле запрещены развлекательные и новогодние мероприятия. Из текста поправок губернаторского указа следует, что, в связи со сложной ситуацией по распространению COVID-19, организациям, ИП и гражданам запрещается проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние и корпоративные мероприятия, а также оказывать услуги аналогичного характера.
Запрет будет действовать до 15 января 2021 года.
Читайте подробнее: В Барнауле из-за COVID-19 запретили все развлекательные мероприятия
Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. В регионе выявляют более 200 носителей SARS-CoV-2 ежедневно.
Читайте также: Ещё 14 жителей Алтая стали жертвами коронавируса
Ранее сообщалось, что в новогодних городках столицы Алтайского края не будет снежных горок.
Читайте также: «Никаких горок не будет»: алтайских детей лишили главной зимней радости
Читайте также: Новогодние городки в Барнауле будут «антиковидными»
В Новосибирской области медицинских работников, представителей социальной сферы и других отраслей начали прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Читайте также: Назван самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями
В Республике Крым за сутки подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусом, об этом написал на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 16 декабря. В регионе, таким образом, обновлён «рекорд» по суточному приросту — накануне, 15 декабря, сообщалось о 345 новых носителях коронавируса.
Читайте также: В Крыму выявили «рекордное» число заразившихся коронавирусом
В Ростовской области вместе с началом вакцинации от COVID-19 открылись прививочные пункты. Два из них развёрнуты на базе горбольницы № 1 имени Семашко и горбольницы № 20. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Читайте также: В Ростове-на-Дону открыли два прививочных пункта для вакцинации от COVID-19
Ещё 5571 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 545 430 человек.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 725 человек, причём 261 из них добавился только за последние сутки.
Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек.
Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 скончались уже 420 человек
В Ульяновске в рамках организации ледовых катаний и с учётом пандемии коронавируса будет реализован проект «Литературный каток».
Читайте также: В Ульяновске заработают «Литературные катки»
В Татарии вакцинацию от коронавируса будут проводить в 56 медицинских учреждениях, в республику уже привезли 1900 доз вакцины «Спутник V». Поступившую партию в республике намерены израсходовать до конца текущего года, чтобы после новогодних праздников продолжить вакцинацию вторым компонентом.
Подробности в материале: В Татарию поступило почти 2 тыс. доз вакцины «Спутник V»
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 декабря, за минувшие сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Ещё семь новосибирцев с коронавирусом скончались за сутки
Советский и российский актёр Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Первые симптомы ковида у 62-летнего советского и российского актёра проявились 10 декабря. Маковецкий сдал тест — он оказался положительным», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Актёр Сергей Маковецкий заразился коронавирусом
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 341 человека. Это всего на один случай больше, чем сутками ранее, сообщили 16 декабря в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Карелии стабилизировалось число новых носителей коронавируса
В Саратовской области сохранят стабильное лекарственное обеспечение в период новогодних праздников. Это касается не только аптечных сетей, но и обеспечения амбулаторных пациентов бесплатными препаратами.
Читайте подробнее: Жители Саратовской области в новогодние праздники не останутся без лекарств
В Челябинской области за 15 декабря обнаружено ещё 310 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе выявили уже 31 474 случая COVID-19. На лечении находятся 10 472 пациента.
Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 310 носителей коронавируса
В Саратовской области время приезда экстренной медицинской помощи сократилось до 20-и минут. В связи с этим население стало меньше жаловаться на работу «скорой». Количество обращений уменьшилось на 35%. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Читайте также: Жители Саратовской области стали реже жаловаться на работу скорой помощи
Темпы суточного прироста числа заразившихся коронавирусом вторые сутки подряд держатся на уровне выше среднероссийского. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 декабря сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Подробности в материале: В Крыму темпы суточного прироста COVID-19 превышают общероссийские
В Саратовской области, по информации на 16 декабря, носителями коронавирусной инфекции числятся 31,3 тыс. человек, за сутки заразились еще 270 жителей. Накануне заболели 265 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 533 человека, за сутки — 238 пациентов. Скончались за все время наблюдения 322 жителя.
Об этом: Ещё 270 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Саратовской области
В Кемерове продолжаются рейды контрольных групп по соблюдению масочного режима. В них участвуют представители МВД, администрации города, правительства региона. Об этом сообщили в мэрии города, подчеркнув, что «масочный режим — это не рекомендации, а обязанность».
Читайте подробнее: Мэрия Кемерова заявила, что масочный режим — не рекомендации, а обязанность
В Челябинской области за 15 декабря подтверждена смерть ещё 15 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
От COVID-19 скончались женщины 81 года, а также 83 и 93 лет. Кроме того, из жизни ушли мужчины 46 лет, 78 лет (двое), 83 лет (двое) и 85 лет.
Читайте также: В Челябинской области скончались ещё 15 ковид-пациентов
Рестораны и кафе отменяются в Новый год в Красноярском крае. Там общепит приостановит работу с вечера 30 декабря до утра 2 января.
По данным Роспотребнадзора, на 16 декабря проведено свыше 83,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 427 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 579 177 человек.
Сергей Маковецкий заразился коронавирусом. Первые симптомы ковида у 62-летнего советского и российского актёра проявились 10 декабря. Маковецкий сдал тест — он оказался положительным.
Кроме того, врачи поставили диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Цитата breakingmash.
Российская биотехнологическая компания Biocad начинает поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса для проведения масштабной вакцинации в России, сообщили РИА Новости в Biocad.
В период с 19 декабря по 10 января в Ростовской области пройдут новогодние спектакли и концерты. Однако все праздничные мероприятия пройдут в необычном формате — с соблюдением санитарных требований. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Об этом: В Ростовской области из-за коронавируса отменили новогодние хороводы
Появление вакцины от коронавирусной инфекции за столь короткое время является чудом, заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE».
«Вы понимаете, случилось чудо. Вы же понимаете, что за девять месяцев ни одну вакцину создать невозможно. Это консолидированное усилие учёных всех стран, которое привело к такому прорыву в науке, потому что любая вакцина от нескольких лет, но не нескольких месяцев», — сказал он.
В Республике Калмыкия за последнее время увеличилось число «тяжёлых» пациентов с COVID-19. В настоящее время в регионе насчитывается 8,6% бессимптомных носителей коронавируса, 45,6% переносят болезнь в лёгкой форме, 43% находятся в состоянии средней тяжести, 2,7% — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
Подробности в материале: В Калмыкии увеличилось число «тяжёлых» пациентов с COVID-19
В Республике Калмыкия зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди учащихся образовательных учреждений. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
Читайте также: В Калмыкии зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди школьников
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции поможет в борьбе с болезнью, но окончательно её победит коллективный иммунитет, полученный естественным путём. Об этом заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE».
Он отметил, что массовая вакцинация якобы позволит снять маски и вернуться к нормальной жизни.
Читайте также: Мясников не верит, что вакцинация позволит в 2021 году снять маски
Свыше половины жителей Барнаула, которые проходили тестирование в лабораториях «Инвитро», уже имеют антитела к коронавирусу. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании.
Как отмечается, столица Алтайского края по этому показателю заняла четвертое место в Сибири с результатом 55%. Также в первую пятерку вошли Новосибирск (62%), Красноярск (58%), Омск (56%) и Иркутск (54%). Схожая ситуация наблюдается и на Урале.
В Якутии в Ыллымахском специализированном доме-интернате Алданского района принимаются все меры реагирования на сложившуюся ситуацию с заражением постояльцев и персонала коронавирусом.
Читайте также: В Якутии выявили очередной очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области в связи с напряжённой ситуацией по коронавирусу изменят формат губернаторских ёлок. Об этом в ходе регионального оперштаба сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Подробности в материале: В Ростовской области изменят формат губернаторских ёлок
В Татарии подтвердились два новых летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 16 декабря, погибшими числятся уже 166 человек.
Реальная эффективность вакцин станет известна только после массового применения, когда её примут миллионы людей. Об этом заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE».
Читайте подробнее: Мясников рассказал о реальной эффективности вакцин от коронавируса
За истекшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 593 человека. Это на четыре тысячи человек больше, чем сутками ранее. Однако в предыдущие недели суточные объемы тестирования были выше.
Об этом: В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 35,5 тыс. человек
Реальный эффективный курс рубля упал на 16,8% с начала года — ЦБ РФ.
В Красноярском крае с 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 07:00 до 21:00 по местному времени. До этого организации общепита могли работать до 23:00.
А 31 декабря и 1 января общепит и вовсе будет закрыт для посетителей. При этом кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос.
Читайте также: Красноярским ресторанам и кафе запретили работать в Новый год
Ограничительные меры не способны эффективно остановить распространение коронавируса. Об этом сообщил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE».
«Мы же видим, что ковид идёт, на наши маски, карантины, локдауны он, извините, плюёт. Пришло время снизиться на три-четыре месяца — он снизился. Потом опять поднимется. И хоть на какое место что надень, к сожалению, ничего не изменит», — отметил он.
Подробности в материале: Мясников: COVID-19 «плюёт» на наши маски и локдауны
В Татарию поступят из федерального бюджета 81 млн рублей на выделение бесплатных лекарств пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Ещё 81 млн рублей поступит в Татарию для обеспечения лекарствами от ковида
Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет снизить смертность, если привить людей из группы риска. Об этом сообщил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE».
По его словам, вирус остановит коллективный иммунитет, полученный естественным путём. Вакцинация будет этому способствовать, но вклад окажется небольшим.
Подробности в материале: Мясников объяснил истинную пользу вакцинации от коронавируса
В том, что жителям России могут начислить штрафы за неоплату услуг ЖКХ за весь 2020 год, не сомневается алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM просьбу НП «ЖКХ Контроль», высказанную в адрес главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина (начислять пени только на долги, возникшие после отмены моратория), эксперт пояснил:
Читайте подробнее: «Пени никто не отменял»: почему в России могут начислить штрафы по ЖКУ?
Поставки препарата «Спутник V» для проведения масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в России начала компания Biocad. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе компании.
Читайте также: Компания Biocad начала поставки препарата «Спутник V» для вакцинации в РФ
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён в Самарской области. Соответствующее постановление губернатора региона 16 декабря опубликовано на сайте правительства области. Он будет действовать до 17 января 2021 года включительно.
Об этом: В Самарской области продлён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
Ещё 197 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. В целом с начала пандемии COVID-19 подтвердили же у 20 тысяч человек.
Подробности в материале: В Брянской области коронавирус выявили уже у 20 тысяч жителей
Тяжёлые формы коронавирусной инфекции, особенно у пожилых людей, вызывают необратимое поражение лёгких — представитель центра им. Гамалеи.
За минувшие сутки в России выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.
Это на 180 случаев меньше, чем днём ранее, когда исследования подтвердили 26 689 случаев заражения. При этом за сутки выписали по выздоровлению 26 490 человек.
Читайте подробнее: В России снизился суточный прирост заражённых коронавирусом
РБК сообщает о более чем 60 тысячах человек в России, которые умерли из-за «косвенного эффекта» пандемии коронавируса. Основанием для такого вывода стали данные Росстата об уровне смертности в этом году. Согласно им, этот показатель в 2020-м установил 10-летний «рекорд».
РБК пишет, что основной причиной роста смертности стала пандемия коронавируса. Об этом же ранее говорила и вице-премьер Голикова.
По подсчетам РБК, в России избыточная смертность в этом году составила 140,2 тысяч человек, в то время как официально коронавирус был обнаружен у 78,6 тысяч. Смерть оставшихся 62 тысяч человек, согласно расчетам, не объясняется официальной смертностью от коронавируса.
Опрошенные журналистами РБК демографы делают вывод, что смерть этих десятков тысяч человек связана «с косвенными эффектами пандемии»: возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и психологической реакцией россиян на распространение коронавируса.
Цитата канала rasstriga.
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом, что на 22 случая больше, чем накануне, 15 декабря. Общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 12 729.
Читайте также: В Горном Алтае выявили ещё 77 случаев заражения коронавирусом
Регионами России с наименьшими темпами суточного прироста носителей коронавируса стали Алтай, Тува и Ненецкий автономный округ. Об этом 16 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.
По его данным, за сутки прирост на уровне 0,4% зафиксирован в трёх регионах — Алтай, Тува и Ненецкий АО. Прирост 0,6% наблюдался в Магаданской и Новосибирской областях, Югре, Марий Эл.
Читайте также: Источник назвал регионы с наименьшими темпами прироста носителей SARS-CoV-2
В ближайшие месяцы в борьбе с пандемией коронавируса наступит переломный момент. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов.
Читайте подробнее: В Калмыкии назвали срок перелома в борьбе с пандемией
По состоянию на 16 декабря в Хакасии выявлено 14 949 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждён 181 случай заражения.
Читайте также: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 181 человека
В Приамурье доставили уже третью партию вакцины от коронавируса. Поступившие 500 доз «Спутник V» направят на вакцинацию медработников.
Читайте подробнее: Амурская область получила третью партию вакцины «Спутник V»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области прокомментировало инцидент с высадкой ребёнка из общественного транспорта из-за отсутствия маски. Как заявили в министерстве, с перевозчиком проведена разъяснительная беседа.
Читайте подробнее: В Новосибирске школьника без маски выглали из автобуса
В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3758 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 16 декабря в федеральном оперативном штабе. Это на семь случаев меньше, чем было зафиксировано сутками ранее. При этом выписка после выздоровления за сутки составила абсолютный максимум за время пандемии — 3168 человек. До этого максимальная цифра составляла 3117 человек в сутки.
Читайте подробнее: В Петербурге поставлен рекорд суточной выписки после COVID-19
За последние сутки, 15 декабря, в России выявлено 26 509 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 490 человек.
Рейды для выявления нарушителей запрета на проведение новогодних корпоративов, начнутся с 20 декабря на территории Крыма. Об этом 15 декабря на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Подробности в материале: В Крыму проведут рейды для поиска нарушителей запрета на корпоративы
В Удмуртии по состоянию на 16 декабря выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано также 208 новых носителей SARS-CoV-2, показатель является максимальным приростом заражений за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 16 658 случаев.
Читайте подробнее: В Удмуртии вторые сутки выявляют «рекордное» число носителей коронавируса
Рост количества фейковых сообщений о новогоднем локдауне в России зафиксировали волонтеры Лиги безопасного интернета. Об этом 16 декабря рассказала журналистам директор лиги Екатерина Мизулина.
Читайте подробнее: В России наблюдается рост фейков о новогоднем локдауне
За последние сутки (15 декабря 2020 года) в России выявлено 26 509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 490 человек.
🔸Москва — 5028
🔸Санкт-Петербург — 3758
🔸Московская область — 1477
🔸Нижегородская область — 492
🔸Архангельская область — 397
🔸Свердловская область — 395
🔸Воронежская область — 387
🔸Ростовская область — 385
🔸Вологодская область — 371
🔸Псковская область — 359
🔸Республика Крым — 354
🔸Хабаровский край — 345
🔸Республика Карелия — 340
🔸Красноярский край — 333
🔸Пермский край — 327
🔸Челябинская область — 309
🔸Самарская область — 301
🔸Республика Коми — 289
🔸Ульяновская область — 289
🔸Мурманская область — 281
🔸Волгоградская область — 273
🔸Саратовская область — 270
🔸Иркутская область — 262
🔸Забайкальский край — 260
🔸Республика Саха (Якутия) — 242
🔸Омская область — 240
🔸Приморский край — 239
🔸Кировская область — 238
🔸Ставропольский край — 236
🔸Тверская область — 232
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 227
🔸Ленинградская область — 224
🔸Алтайский край — 219
🔸Республика Бурятия — 215
🔸Новгородская область — 208
🔸Удмуртская Республика — 208
🔸Тульская область — 206
🔸Калининградская область — 198
🔸Брянская область — 197
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 192
🔸Ярославская область — 192
🔸Томская область — 190
🔸Пензенская область — 188
🔸Краснодарский край — 186
🔸Владимирская область — 182
🔸Республика Хакасия — 181
🔸Астраханская область — 181
🔸Белгородская область — 181
🔸Оренбургская область — 181
🔸Орловская область — 180
🔸Курская область — 179
🔸Ивановская область — 176
🔸Калужская область — 168
🔸Тюменская область — 163
🔸Новосибирская область — 163
🔸Кемеровская область — 161
🔸Липецкая область — 160
🔸Республика Башкортостан — 157
🔸Смоленская область — 153
🔸Амурская область — 152
🔸Республика Дагестан — 152
🔸Тамбовская область — 143
🔸Сахалинская область — 141
🔸Чеченская Республика — 138
🔸Рязанская область — 135
🔸Республика Чувашия — 133
🔸Костромская область — 112
🔸Республика Калмыкия — 111
🔸Курганская область — 107
🔸Республика Адыгея — 105
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 100
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 94
🔸Республика Татарстан — 91
🔸Республика Мордовия — 89
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 86
🔸Республика Ингушетия — 85
🔸Камчатский край — 83
🔸Севастополь — 81
🔸Республика Тыва — 60
🔸Республика Алтай — 55
🔸Республика Марий Эл — 53
🔸Магаданская область — 41
🔸Еврейская автономная область — 27
🔸Чукотский автономный округ — 7
🔸Ненецкий автономный округ — 3
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровели 2 176 100 человек.
Оперативный штаб Москвы.
Новогодние корпоративы запретили проводить в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона 16 декабря опубликовано на сайте областного правительства. Кроме этого, по 17 января 2021 года включительно продлён запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах.
Подробности в материале: В Самарской области запретили проводить новогодние корпоративы
За последние сутки (15 декабря) в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 26 490 человек.
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 176 100 человек.
За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 277 человек.
Об этом: От COVID-19 в Удмуртии скончались ещё четыре человека
В России появился реестр граждан, вакцинированных от COVID-19. По данным Минздрава, в него уже внесены 28 тыс. 500 человек.
Читайте подробнее: В России создан реестр вакцинированных от COVID-19
В Ленинградской области за прошедшие сутки выписали после лечения от COVID-19 в три раза больше людей, чем выявили новых зараженных — 673 выздоровевших против 224 заразившихся. Об этом 16 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки выписали 673 выздоровевших от COVID-19
Сети медицинских клиник, работающие в Москве, получили письмо из городского департамента здравоохранения с предложением организовать вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По данным СМИ, получение письма подтвердили в «Ниармедик», «Медси» и ещё одной крупной сети.
Читайте также: Частные клиники Москвы могут подключиться к вакцинации от коронавируса
Более 17 тысяч омичей вылечились от коронавируса с начала пандемии.
ТОП-10 регионов по приросту числа заражённых коронавирусом по состоянию на 16 декабря 2020 года.
В России зарегистрировано 2 734 454 (+26 509 за сутки) случая заболевания коронавирусом, выздоровели 2176 100 (+26 490) человек, умерли — 48 564 (+596) человека.
☑️Москва +5 028/708 530
☑️Санкт-Петербург +3 758/185 780
☑️Московская область +1 477/132 174
☑️Нижегородская область +492/62 303
☑️Архангельская область +397/37 599
☑️Свердловская область +395/52 536
☑️Воронежская область +387/40 390
☑️Ростовская область +385/45 838
☑️Вологодская область +371/17 990
☑️Псковская область +359/17 309
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе.
Цитата «16 негритят».
В Свердловской области за 15 декабря выявили 395 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
В Екатеринбурге диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 195 человек. Также такие случаи выявлены в Алапаевске, Артёмовском, Берёзовском, Бисерти, Камышлове, Нижней Салде, Первоуральске и ряде других муниципалитетов.
Об этом: На Среднем Урале выявили ещё 395 носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории России было выявлено 26 509 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Подробности в материале: В России за сутки выявили 26509 новых носителей коронавируса
В Удмуртии по состоянию на утро 16 декабря провели 695 459 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1880 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3434 исследования.
Об этом: В Удмуртии продолжает падать число проводимых за сутки тестов на SARS-CoV-2
В Чувашии выявлено ещё 133 носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы.
Читайте подробнее: В Чувашии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
Коронавирус с начала пандемии по состоянию на 16 декабря выявлен у 23 097 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 188 человек. Накануне инфицированы были 182 пациента. Всего выздоровели 19 164 заболевших, за сутки — 123 человека. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 280 пензенцев. За сутки жертвами COVID-19 стали еще два человека.
Читайте также: Более 23 тыс. жителей Пензенской области являются носителями коронавируса
Петербургская биотехнологическая компания «Биокад» (BIOCAD) начала поставлять вакцину «Спутник-V» от COVID-19, разработанную Центром им. Гамалеи, для масштабной вакцинации от коронавируса в России. Об этом 16 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.
Читайте подробнее: Петербургский «Биокад» начал промышленную поставку вакцины от COVID-19
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 385 человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 16 декабря. Накануне сообщалось о 381 случае заражения.
Читайте также: В Ростовской области выявили 385 новых носителей коронавируса
За сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 596 человек. Об этом 16 декабря сообщил оперативный штаб Москвы.
«Зафиксировано 596 летальных исходов», — говорится в информации. Также за сутки выздоровели и были выписаны 26 490 человек.
Читайте также: В России от COVID-19 умерли ещё 596 человек
На Ямале стартовала работа колл-центра аудиоконтроля заболевших коронавирусом. В нём работают студенты Ямальского многопрофильного колледжа, сообщает пресс-служба главы региона.
Подробности в материале: На Ямале нашли способ разгрузить медиков, работающих с ковидными пациентами
В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 324 и 289.
Подробности в материале: В Ульяновской области выздоровели от COVID-19 ещё 324 человека
В Краснодарском крае за сутки подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 181 новом случае.
Подробности в материале: На Кубани выявили ещё 186 носителей коронавируса
157 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба главы региона. Общее количество носителей SARS-CoV-2 в регионе возросло до 16 629 человек.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 157 случае заражения коронавирусом
Ещё 28 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 декабря.
Читайте подробнее: Ещё 28 жителей Ростовской области скончались от COVID-19
Вакцинация в России от COVID-19 является сегодня добровольным делом. Тогда зачем готовят реестр вакцинированных граждан, пока неясно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Читайте также: В чём смысл создания реестра вакцинированных от COVID-19?
«Чтоб избежать резкого всплеска заболеваемости в любом регионе России, властям все-таки надо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, особенно в магазинах, строже проверять въезжающих, причем включая и постоянно живущих в регионе, но выезжающих за пределы, контроль за больными и членами семей, находящимся на карантине», — сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.
Читайте также: Эксперт рассказала, как избежать новые пики COVID-19 в РФ
В Москве за минувшие сутки выявили 5028 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
Об этом: В Москве снижается суточный прирост заражённых коронавирусом
В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 15 декабря, было подтверждено 385 случаев заражения.
Читайте также: В Воронежской области скончались ещё 19 пациентов с COVID-19
Жертвами COVID-19 в Хакасии стали уже 143 человека.
Читайте также: В Хакасии скончались 143 пациента с коронавирусом
Семейные торжества стали причиной заражения коронавирусом в 30% случаев в Туве. 48% носителей заразились из-за несоблюдения дистанции, а ещё 12% — во время езды в маршрутках и автобусах.
Читайте подробнее: Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом жители Тувы
Тяжёлое течение COVID-19, особенно у пожилых людей, вызывает необратимые поражения легочной ткани. Об этом сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Фёдор Лисицын.
Подробности в материале: Эпидемиолог рассказал о последствиях тяжёлых форм COVID-19
В Свердловской области ещё 16 пациентов умерли от COVID-19. Эту информацию 16 декабря распространил областной оперативный штаб.
636 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 370 находятся в реанимациях, а 240 подключены к аппаратам ИВЛ.
Об этом: На Среднем Урале от COVID-19 скончались ещё 16 человек
В Нижегородской области по состоянию на 16 декабря выявили 492 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 489 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 62 303 случаев.
Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 492 новых случая заражения коронавирусом
В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция подтверждена, по данным на 16 декабря, у 11 784 человек, за сутки заболел еще 91 житель. Минувшим днем были инфицированы 96 человек. Всего выздоровели 10 340 пациентов, за сутки — 89. На территории республики зарегистрировано с начала наблюдения 166 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Татарии за сутки заражение SARS-CoV-2 выявили ещё у 91 человека
За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1407 человек.
Об этом: Ещё 14 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Москве за сутки (15 декабря) госпитализировали 1732 пациента с коронавирусом.
В столице подтверждено 5028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1732 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 456 человек.
Среди новых выявленных случаев:
🔹42,2%— от 18 до 45 лет
🔹31,7%— от 46 до 65 лет
🔹12,6%— от 66 до 79 лет
🔹4,9% — старше 80 лет
🔹8,6% — дети.
Оперативный штаб Москвы.
ТОП-10 по максимальному количеству смертей от короновируса по регионам за 16 декабря 2020 года.
В России за сутки от коронавируса умерли 596 человек в72 регионах. Всего с начала пандемии от коронавируса погибли 48 564 человека в 84 регионах.
☑️Москва +73/10 095
☑️Санкт-Петербург +69/6 529
☑️Московская область +36/2 576
☑️Ростовская область +28/1 730
☑️Красноярский край +21/1 430
☑️Пермский край +19/898
☑️Воронежская +17/862
☑️Свердловская область +16/1 264, Иркутская +16/1 009
☑️Нижегородская область +14/1 407, Вологодская +14/304
☑️Краснодарский край +13/737, Тульская область +13/590
Топ 10 формируется по абсолютным значениям смертей.
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
Цитата «16 негритят».
В Нижегородской области по состоянию на 16 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 792 815 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 6052 нижегородца. Накануне тесты сдали 6990 жителей региона.
Подробности в материале: Нижегородские лаборатории вновь снизили число тестов на коронавирус
В Рязанской области 16 декабря подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. В целом инфекцию подтвердили уже у 16 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.
Подробности в материале: В Рязанской области коронавирус подтвердили у 16 тысяч человек
Коэффициент распространения коронавируса на территории России 16 декабря снизился с единицы до 0,98, а в Москве — с единицы до 0,88. Такие расчеты 16 декабря приводит ТАСС на основании информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Читайте также: В РФ снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции
Всего на сегодняшний день в Красноярском крае подтверждено 41 584 случая заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявлено 333 носителя коронавируса
Самыми популярными регионами, куда россияне переезжают для работы на «удаленке», стали Крым и Краснодарский край, свидетельствуют данные опроса Райффайзенбанка.
В Севастополе за сутки подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона 16 декабря. Сутками ранее сообщалось о 79 новых носителях.
В Мордовии по состоянию на 16 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 172 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом
В больницах Чувашии будет реализован проект «Арт-аптечка бойцов ковидного фронта» и создан арт-терапевтический клуб.
Читайте также: В ковидных стационарах Чувашии появятся зоны арт-терапии
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале пояснил ситуацию с возросшей за 10 месяцев смертностью в России (на 10% В сравнении с аналогичным показателем 2019 г.). Приведя расчёты, он пришел к выводу, что никто смерти от COVID-19 не скрывает:
Об этом: Доктор Мясников: никто смерти от COVID-19 не скрывает
В Тюменской области за сутки выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 170 случаев.
Читайте подробнее: В Тюменской области число заражений коронавирусом составляет около 20 тысяч
В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие — Собянин.
В Челябинской области не планируется вводить новые коронавирусные ограничения. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация на Южном Урале остаётся стабильной. И отметил, что усилия, главным образом в сфере здравоохранения, имеют результат. Работают и введённые ранее ограничительные меры.
«Поэтому оснований усиливать ограничения у нас пока нет. Мы это не планируем делать», — сказал глава региона.
Об этом: Челябинский губернатор не планирует вводить новые ковид-ограничения
За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 1430 человек.
Читайте также: В Красноярском крае скончался ещё 21 пациент с коронавирусом
Решения по реформе здравоохранения в Москве, которые многие критиковали, спасли десятки тысяч людей — С