Тамбов, , 09:20 — REGNUM В Тамбовской области за сутки подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом, данные 17 декабря опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 143 новых случаях заражения.

«144 новых случая сегодня. Из них: 57 мужчин, 78 женщин, 9 детей (мальчики 2,8,13,15 лет, девочки 6,6,11,14,16 лет). Возраст взрослых от 20 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 144 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области подтверждено 15 506 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3810 случаев без клинических проявлений. Выздоровели 13 753 человек. По данным федерального оперштаба, скончались 147 человек.

В стационарах региона остаются 777 ковидных пациентов, у 744 из них диагностирована пневмония.