Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чувашии в пандемию коронавируса суточное число выздоровевших почти сравнялась с количеством выявленных случаев заражения, составив соответственно 120 и 123. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 22 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 15 329 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 123.

Победили болезнь ещё 120 человек, всего выздоровели 13 672 человек. Доля выздоровевших составила 89,2%. В настоящее время в республике официально насчитывается 1226 активно больных COVID-19.

За последние сутки в Чувашии умерли восемь пациентов с коронавирусом, всего жертвами COVID-19 стал 431 человек.

Отметим, что в новогодние праздники медицинские учреждения должны работать в усиленном режиме. Будет предусмотрено дежурство медперсонала, обеспечено наличие необходимых медицинских препаратов для лечения стационарных и обслуживания амбулаторных больных, обеспечение бесперебойной работы колл-центров.