Пандемия коронавируса вновь даёт о себе знать по всему миру: текущие показатели выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысили весенние. Так, в США выявлено 9,3 млн случаев заражения, в Индии — 8,3 млн, в Бразилии — 5,5 млн. При этом в ряде стран продолжаются акции протеста, направленные против введённых в связи с пандемией ограничений. Так, подобные митинги уже привели к столкновениям с полицией в ряде крупных городов Испании. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Коронавирус. Александр Горбаруков ИА REGNUM

09:33 05.11.2020 Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал сначала обеспечить граждан Украины масками, а потом штрафовать за их отсутствие. Об этом: Депутат Рады отверг идею штрафовать граждан Украины за отсутствие масок

09:42 05.11.2020 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время стрима с ответами на вопросы польских граждан, проходившего в среду, 4 ноября, на площадке в Facebook, призвал воздержаться от организации Марша независимости 11 ноября, проходящего ежегодно в честь Дня независимости Польши. Читайте также: Премьер-министр Польши призвал отказаться от шествия на День независимости

10:09 05.11.2020 Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе провела в удаленном формате встречу с директорами больниц, переоборудованных в «ковидные» госпитали. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба минздрава. Читайте подробнее: В «ковидных» госпиталях в Грузии не хватает мест — минздрав

10:17 05.11.2020 За сутки на Украине скончались 193 человека от последствий заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили около 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:28 05.11.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 2401 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем для страны. Сообщение об этом 5 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 2400 случаев заражения коронавирусом

10:29 05.11.2020 Клубы и бары по всей Кении снова закрыли в рамках ужесточения мер для боьбы с распространением коронавиурса. Об этом: В Кении снова закрыли клубы и бары

10:49 05.11.2020 Люди в масках. Лондон. Великобритания. Фото: russian.news.cn

10:53 05.11.2020 На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили десять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами СЁША в Южной Корее (USFK). Подробности в материале: На базе США в Южной Корее выявили десять случаев заражения коронавирусом

11:03 05.11.2020 Жители Пензенской области, как никогда ранее, принимают активное участие в вакцинации против гриппа. По состоянию на 4 ноября привились от гриппа 418 754 взрослых и 99 016 несовершеннолетних жителей региона. Это составляет около 40% всего населения области. Подробности в материале: Почти 40% населения Пензенской области привили от гриппа

11:04 05.11.2020 Шведско-британская компания Astra Zeneca совместно с Оксфордским университетом намерена начать клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца года. Об этом 5 ноября сообщила замглавы AstraZeneca по Азиатско-Тихоокеанскому региону Леона Вана. Читайте подробнее: В AstraZeneca назвали сроки начала испытаний вакцины от COVID-19 в КНР

11:10 05.11.2020 Сборная Грузии по самбо не сможет принять участие в чемпионате мира 2020 года из-за того, что многие спортсмены и тренер заразились коронавирусом. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил журналистам глава Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев на брифинге в сербском городе Нови Сад. Об этом: Сборная Грузии по самбо из-за коронавируса не примет участие в ЧМ-2020

11:11 05.11.2020 Патриарх Сербской православной церкви Ириней заражен коронавирусом и находится в больнице в Белграде. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба СПЦ. Отмечается, что патриарх Ириней был протестирован на наличие вируса методом PCR. Несмотря на то, что тест положительный, патриарх не имеет выраженных симптомов коронавирусной инфекции и находится в удовлетворительном состоянии, подчеркивается в сообщении. Об этом: Патриарх Сербской православной церкви заразился коронавирусом

11:54 05.11.2020 Наибольшее отрицательное влияние на экономику Грузии в третьем квартале 2020 года оказали пандемия коронавируса и начавшиеся бои в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в отчете Нацбанка, опубликованном 4 ноября на сайте организации. Подробности в материале: Нацбанк Грузии: пандемия и конфликт в Карабахе повлияли на экономику страны

12:05 05.11.2020 Временное закрытие границы Белоруссии связано не с политикой, а с ситуацией с коронавирусом. Об этом 5 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко. Подробности в материале: Лукашенко назвал причину закрытия белорусской границы

12:33 05.11.2020 Сроки поставок вакцины от коронавируса в Великобританию срывает фармацевтическая британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом 5 ноября сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу целевой рабочей группы правительства Британии по вакцинам Кейт Бингем. Подробности в материале: AstraZeneca срывает сроки поставок вакцины от коронавируса в Британию — FT

12:40 05.11.2020 Министр здравоохранения Каталонии Алба Вержес не исключила, что комендантский час в испанском регионе будет продлён ещё на две недели.

12:59 05.11.2020 Лондон в период эпидемии коронавируса. Фото: russian.news.cn

13:10 05.11.2020 Власти Греции приняли решение о введении режима всеобщего карантина из-за резкого роста выявленных случаев заражения коронавирусом.

13:13 05.11.2020 На территории Индонезии за сутки подтвердили 4065 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте подробнее: Число носителей SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 425 тысяч

13:15 05.11.2020 Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 5 ноября заявила, что к концу 2020 года работники здравоохранения в коронавирусных отделениях получат одноразовую в размере в размере 100 долларов США. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Об этом: В Сербии выделят премии медработникам за борьбу с COVID-19

13:28 05.11.2020 В Южной Осетии за последние сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом в результате 183 исследований на SARS-CoV-2. Об этом 5 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву. Подробности в материале: В Южной Осетии за сутки выявили 68 носителей коронавируса

13:31 05.11.2020 В минздраве Украины заявили, что жителей страны могут начать штрафовать за отсутствие маски прямо на улицах. Об этом: В минздраве Украины рассказали, кто сможет штрафовать за отсутствие маски

13:32 05.11.2020 «Я обратился к министру финансов, но пока в бюджете денег нет. Фармкомпании я успокоил. Они будут ждать до лучших времен», -министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев. Об этом: У минздрава Киргизии нет 1,1 млрд рублей, чтобы выплатить долг за лекарства

13:44 05.11.2020 За последние сутки в стране в результате исследования 3211 образцов было выявлено 1192 носителя коронавируса. Этот показатель стал новым антирекордом для страны, однако его появление стало закономерным следствием увеличения числа проведенных тестов. Тем не менее, о тяжести ситуации в стране свидетельствует высокая смертность — 4 ноября в Македонии погибли 22 пациента с COVID-19, что является наихудшим показателем с начала эпидемии. Об этом: В Северной Македонии побит новый рекорд по заражениям коронавирусом

13:49 05.11.2020 25 октября число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и с тех пор постоянно увеличивается. Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило пятьсот, а смертность близка к отметке 10 человек в сутки. Подробности в материале: В Косово зафиксирован новый антирекорд по заражениям коронавирусом

14:02 05.11.2020 Частные собрания и вечеринки способствуют безудержному распространению коронавирунсой инфекции на территории Швеции. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Напомним, что в настоящее время в Швеции наблюдается стремительный рост случаев заражения коронавируса. Прежде всего, расчёт число «тяжелых» пациентов, — по состоянию на 4 ноября 85 человек находилось в палатах интенсивной терапии. «Мы определенно видим резкое увеличение случаев заражения, и мы должны отнестись к этому серьёзно… Сейчас главной проблемой являются общественные собрания, частные вечеринки, связанные с работой и учебой», — заявил Тегнелл. Подробности в материале: Вечеринки являются драйвером распространения коронавируса в Швеции — SVT

14:02 05.11.2020 СМИ сообщили о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях в Турции.

14:07 05.11.2020 536 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 10 186 человек, причем это число постоянно возрастает. На стационарном лечении находятся 338 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом: В Албании за сутки выявили 396 случаев заражения коронавирусом

14:08 05.11.2020 Режим всеобщего карантина из-за роста числа выявляемых случаев заражения новым коронавирусом вводят на территории Греции с 7 ноября власти страны. Об этом 5 ноября сообщил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, которую транслировали по государственному телеканалу ERT-1. Подробности в материале: Власти Греции с 7 ноября вводят всеобщий карантин

14:09 05.11.2020 «Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Белоруссии не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение», — заявил 5 ноября Александр Лукашенко, комментируя закрытие границ с Евросоюзом и Украиной. Подробности в материале: Лукашенко: «У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Все будут спасены»

14:10 05.11.2020 В настоящее время местные ограничения в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом ужесточили девять регионов Швеции. Однако, как сообщает газета Dagens Nyheter, ещё девять ленов ужесточат соблюдения профилактических мероприятий. Напомним, что власти таких регионов, как Халланд, Йёнчёпинг, Сергей, Стокгольм, Уппсала, Вестра-Гёталанд, Эребру и Эстергёталанд, ввели дополнительные ограничения на местном уровне. Прежде всего, гражданам рекомендуется избегать любых ненужных поездок на общественном транспорте. Как передаёт издание Dagens Nyheter, более жёсткие рестриктивные меры также требуются в Крунуберге, Норрботтену, Вестерноррланде, Сёдермальме, Вестерботтене, Блекинге, Кальмаре и Вермланде. Читайте также: В девяти регионах Швеции ужесточили карантинные ограничения из-за пандемии

14:23 05.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приверженности выбранной ранее тактике борьбы с распространением коронавируса, которая не предусматривает тотальных ограничительных мер. Читайте подробнее: Лукашенко заявил о приверженности выбранной ранее тактике борьбы с COVID-19

14:26 05.11.2020 Прохожие и манекены в масках на улице в Германии. (сс) photoheuristic.info

14:26 05.11.2020 Эпидемиологическая ситуация в Грузии из-за того, что на улицах начались массовые акции протеста, будет хуже, чем ожидалось ранее. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 ноября сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного комитета, выступая по видеосвязи. Читайте подробнее: Уличные протесты ухудшили эпидемиологическую ситуацию в Грузии — Гахария

14:28 05.11.2020 Главное спортивное сооружение Польши — Национальный стадион в Варшаве — временно перепрофилировали под больницу для инфицированных коронавирусом в связи с угрозой возможной нехватки койко-мест в больницах. Директор Агентства материальных резервов Михал Кучмеровский сообщил, что в планах установить там до 1300 коек. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Варшаве на стадионе разместят 1300 коек для пациентов с COVID-19

14:36 05.11.2020 Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отправился на изоляцию после того, как было установлено, что человек, находящийся в его непосредственном окружении, контактировал с лицом, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. «Это единственный ответственный поступок, который уместен в данной ситуации, — написал Лёвен в Facebook. В посте у себя на странице в Facebook Лёвен также сообщил, что находится в условиях самоизоляции со своей супругой с 4 ноября. Это решение он принял после того, как было установлено, что человек в его окружении «находился рядом с человеком с подтвержденным COVID-19». «У человека, о котором идет речь, отрицательный результат, но по совету врача мы с моей женой Уллой соблюдаем изоляцию до дальнейшего уведомления», — объяснил политик. Читайте также: Премьер-министр Швеции ушел на карантин

14:46 05.11.2020 Члены правительства Грузии обсуждают введение мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, в том числе ограничения на передвижение населения. Об этом, как сообщает правительственная пресс-служба, 5 ноября сообщила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге. Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии могут ввести новые ограничения

14:56 05.11.2020 Распространение коронавирусной инфекции в Норвегии продолжает увеличиваться. Теперь в стране действуют новые, более строгие ограничения. В свою очередь, премьер-министр Эрна Сульберг заявляет, что контроль над ситуацией еще не потерян, но добавляется, что «мы близки» к этому. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Ситуация очень серьезная, — констатирует Сульберг. Жителей Норвегии призывают в ближайшие недели оставаться дома и ограничить свой круг общения до предела. Количество человек, проживающих в домовладении, ограничено пятью гостями. Бары, рестораны и кафе вынуждены прекращать обслуживание после полуночи. На прошлой неделе в Норвегии зафиксировали еще 3 118 новых случаев заражения коронавирусом, что сопоставимо с 1 718 случаями неделей ранее. В обоих случаях показатели выше мартовских максимумов. Об этом: Премьер-министр Норвегии о коронавирусе: «Мы близки к потере контроля»

15:35 05.11.2020 Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал открыть ведомственные больницы для простых жителей Украины. Об этом: Порошенко поставил «ультиматум» властям Украины

15:39 05.11.2020 Заявление врача-нарколога Руслана Исаева о том, что употребление алкоголя при заражении коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 5 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: Слова нарколога об опасности алкоголя при коронавирусе обсудили в сети

15:43 05.11.2020 Призыв Польши о приглашении иностранных врачей, включая белорусских медиков, бороться в стране с COVID-19, вызываемом новым коронавирусом, прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, его слова приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко заявил, что уехавших в Польшу на заработки врачей назад не примут

15:45 05.11.2020 Действия членов партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на протестных акциях выглядят так, будто они специально стремятся создать ситуацию, способствующую распространению коронавируса. Также заявление, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 ноября сделал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге. Об этом: В Грузии членов партии ЕНД обвинили в умышленном распространении SARS-CoV-2

15:49 05.11.2020 Заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Мелиты Вуйнович о том, что наступил ключевой этап пандемии коронавируса и следующие несколько месяцев будут крайне тяжелыми для многих стран, вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 5 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: Слова представителя ВОЗ о критическом этапе пандемии обсудили в сети

15:55 05.11.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить дополнительные сведения о передаче мутировавшего коронавируса от норок людям. Соответствующее сообщение опубликовано 5 ноября на странице ВОЗ в Twitter. Читайте также: ВОЗ получит данные о передаче коронавируса от норок в Дании

16:00 05.11.2020 В Грузии, чтобы не перегружать систему здравоохранения, нужно добиться снижения показателя госпитализации среди пациентов с COVID-19 с 26% до 15%. Это заявление, как сообщает пресс-служба правительства, 5 ноября сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании координационного совета. Подробности в материале: Гахария призвал не допустить перегрузки системы здравоохранения в Грузии

16:06 05.11.2020 Еврокомиссия прогнозирует, что в 2020 году ВВП Польши упадет на 3,6%, что является более оптимистичным прогнозом, чем тот, который был представлен организацией летом текущего года. Напомним, тогда в Еврокомиссии считали, что по итогам нынешнего года ВВП республики упадет на 4,6%. Об этом передает Dziennik. Читайте также: Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП Польши на 3,6% в 2020 году

16:09 05.11.2020 Экс-министр здравоохранения Польши Бартош Арлукович заявил, что во всех проблемах, с которыми столкнулась страна из-за высокого роста заражений коронавирусом, виновно правительство и лично премьер-минстр Матеуш Моравецкий. Об этом передает Onet.pl. Подробности в материале: Руководство Польше обвинили в неготовности к борьбе с пандемией

16:17 05.11.2020 Польский сенатор и директор одной из больниц Войцех Конечный заявил, что, если рост заражений в республике сохранит нынешние темпы, систему здравоохранения может ожидать коллапс уже на следующей неделе. Об этом 5 ноября сообщает Polskie Radio 24. Подробности в материале: В Польше предрекли коллапс системы здравоохранения на следующей неделе

16:21 05.11.2020 Культурные учреждения Польши будут закрыты с 7 по 29 ноября в связи с растущим уровнем распространения коронавируса. Министерство культуры и национального наследия объявило о том, что отрасль в связи с данным решением получит дополнительную поддержку. Об этом передает Polskie Radio 24. Подробности в материале: Польша с 7 ноября закрывает учреждения культуры из-за пандемии

16:32 05.11.2020 Порядка 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за прошедшие сутки, это рекордное число с начала пандемии, сообщает 5 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране. По данным университета, за сутки от последствий заражения скончались 1097 человек. Читайте также: Около 103 тыс. США поставили новый рекорд заражений коронавирусом за сутки

16:39 05.11.2020 Напомним, ранее, как сообщало ИА REGNUM, Крюэмади выступала против ношения масок, осуждая соответствующие предписания правительства из-за их непосильности для бедного албанского населения. Читайте также: Лидера албанской оппозиции оштрафовали за отсутствие маски

17:01 05.11.2020 В Швеции за сутки жертвами COVID-19 стали еще 5 человек. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 в стране скончались уже 6 002 человека. Об этом 5 ноября сообщили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции. Читайте также: В Швеции COVID-19 устанавливает новые антирекорды: ужесточаются ограничения

17:02 05.11.2020 Подготовка площадки под производство российской вакцины от COVID-19 ведётся в Белоруссии, заявил 5 ноября замминистра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк. По его словам, вакцина будет производиться на «Белмедпрепаратах» — это уже согласовано. Читайте подробнее: В Белоруссии готовят площадку под производство российской вакцины от COVID

17:27 05.11.2020 В Киргизии насчитывается в общей сложности 13,7 тысячи врачей, из которых каждый пятый — уже находится в пенсионном возрасте. Подробности в материале: Вторая волна COVID-19: в Киргизии опять не хватает врачей

18:16 05.11.2020 В ассоциации рестораторов Черногории из Подгорицы, Тивата, Будвы и Котора заявили, что они не будут соблюдать ограничительные меры института общественного здравоохранения страны, который призывает закрыть рестораны по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Подробности в материале: Рестораторы Черногории отказываются соблюдать коронавирусные меры

19:30 05.11.2020 Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории и другие лаборатории страны, которые занимаются ПЦР-диагностикой коронавируса, завершили ПЦР-анализ 1634 тестов. 682 из них оказались положительными. Об этом: В Черногории стремительно растёт число новых носителей коронавируса

20:05 05.11.2020 В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 5 ноября сообщили, что за сутки в результате исследования 1617 образцов в крае был выявлен 661 носитель коронавируса. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 661 случай SARC-CoV-2 — новый «рекорд»

20:06 05.11.2020 543 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 10 482 человека, причем это число постоянно возрастает. На стационарном лечении находятся 346 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: В Албании снова зафиксирован «рекорд» по заражениям коронавирусом

21:31 05.11.2020 Пожилые люди в масках.(cc) Alexandre Dulaunoy

21:39 05.11.2020 Въезд в Китай приостановлен, сообщили 5 ноября в пресс-службе посольства страны в России. «В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и вид на жительство, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольства (консульства) Китая в России не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья вышеупомянутым лицам», — говорится в заявлении. Подробности в материале: Китай приостановил въезд из России из-за пандемии

21:46 05.11.2020 По данным на5ноября, в Италии умерли40 192человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на445(днем ранее — на335). Выздоровели312 339человек, за сутки этот показатель увеличился на4961(днем ранее — на5103). Число подтвержденных носителей выросло на34 505(днем ранее — на30 550), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Читайте также: Коронавирус в Италии: очередной «рекорд»

21:50 05.11.2020 Число новых заражений коронавирусом в Евросоюзе стремительно растет, но властям стран ЕС тем не менее не следует принимать решения о закрытии школ и вузов, с таким заявлением выступили в четверг, 5 ноября, руководители Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ призвали ЕС к «пропорциональным ситуации» ограничительным мерам. Читайте также: ВОЗ рекомендует Евросоюзу не закрывать школы

22:01 05.11.2020 Ранее, чем через две недели, режим жестких ограничительных мер в регионе Ломбардия (Милан) снят быть не может, все сообщения и предположения иного характера являются фальсификацией, заявил в четверг, 5 ноября, глава региона Аттилио Фонтана. Ранее Минздрав Италии поместил Ломбардию и еще ряд регионов страны в так называемую «красную зону» регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В регионах не согласны с такой классификацией, однако решение правительства вступило в силу, отметил губернатор. Об этом: Глава Ломбардии рассказал, когда можно ждать смягчения карантина

22:05 05.11.2020 Нет никакого смысла в делении Италии на «красные», «желтые» и «зеленые» (с точки зрения эпидемиологической ситуации) регионы, заявил в четверг, 5 ноября, губернатор Кампаньи (Неаполь) Винченцо Де Лука. Такое разделение лишь создает дополнительные сложности, необходимо принять одинаковые для всех ограничения, возможно, даже более жесткие, чем предложено сейчас для «красных» регионов, полагает Де Лука. Читайте также: Губернатор Неаполя призвал не превращать Италию в светофор

22:13 05.11.2020 Для деления регионов Италии на «красную», «желтую» и «зеленые» (в зависимости от эпидемиологической ситуации) зоны власти страны использовали «устаревшие данные», с таким заявлением выступил в четверг, 5 ноября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини. Так называемым «красным» регионам предписываются жесткие ограничения, хотя актуальная ситуация отличается от той, на основании которой производилось разделение, и никакого смысла в такой «политике» нет, полагает Сальвини. Читайте подробнее: Сальвини: власти Италии поделили страну, опираясь на устаревшие данные

22:18 05.11.2020 В регионах, объявленных правительством Италии «красной зоной», живут чуть более четверти граждан страны, 16,4 миллиона человек, подсчитали в четверг, 5 ноября, эксперты национальной бизнес-ассоциации Coldiretti. Большую часть составляют жители Ломбардии (Милан, более 10 миллионов жителей) и Пьемонта (Турин, более 4 миллионов жителей). Эти регионы (вместе с двумя другими «красными» — Калабрией и Валь Д’Аостой) производят почти треть (32%) национального ВВП. Подробности в материале: Власти Италии поместили в «красную» зону 16 миллионов человек и 32% ВВП

22:18 05.11.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 39 037 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 367 пациентов. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили более 58 тысяч случаев SARS-CoV-2

22:25 05.11.2020 Вторая волна коронавируса в ЕС остановит начавшееся в предыдущем квартале восстановление экономики, с таким заявлением выступил в четверг, 5 ноября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Теперь в Еврокомиссии рассчитывают, что восстановление возобновится в первом квартале 2021 года. Читайте также: Вторая волна эпидемии остановила восстановление экономики ЕС

22:41 05.11.2020 Цех по производству медицинских масок. Булавайо, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

23:32 05.11.2020 Для жителей северо-восточной части Дании вводятся новые карантинные ограничения из-за мутации коронавируса у животных, сообщает 5 ноября Ekstra Bladet со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредриксен. По ее словам, мутация коронавируса выявлена на фермах по разведению норок. Читайте также: Власти Дании ужесточили ограничения людей из-за коронавируса у норок

00:46 06.11.2020 В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Читайте подробнее: В Марокко число заражений коронавирусом превысило 240 тысяч

01:10 06.11.2020 В Иране общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 655 тыс., сообщает агентство IRNA. Об этом: В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 655 тысячам

01:56 06.11.2020 5 ноября на пресс-конференции правительства Словении известный врач и вирусолог, работающий в коронавирусном отделении Матьяж Ереб заявил, что состояние в словенских больницах, обслуживающих инфицированных, является затруднительным, и медицинский персонал работает на грани своих возможностей. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте подробнее: Вирусолог из Словении: медперсонал работает на грани своих возможностей

01:59 06.11.2020 Карантин выходного дня с 14 по 15 ноября могут ввести власти Украины на всей территории страны из-за ситуации с распространением COVID-19, заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «1+1». Подробности в материале: На Украине могут объявить карантин выходного дня

02:14 06.11.2020 Всего за время пандемии в Киргизии выявлено 61 309 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 52 343 пациента, умерли — 1167. Подробности в материале: В Киргизии общее число случаев коронавируса превысило 61 тысячу

02:18 06.11.2020 Прежние власти Киргизии договорились с другими странами и международными организациями о привлечении $773 млн на противодействие пандемии COVID-19, $336 млн уже потрачены. Об этом: В Киргизии выясняют, куда прежние власти потратили треть миллиарда

02:19 06.11.2020 Власти Словении решили ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба словенского правительства. Читайте подробнее: В Словении ужесточили ограничения из-за коронавируса

03:31 06.11.2020 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 9893 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны. Об этом: В Колумбии за сутки выявили около 10 тыс. зараженных коронавирусом

03:50 06.11.2020 Домашний карантин начал британский министр иностранных дел Доминик Рааб после получения информации, что он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Великобритании. Об этом: Глава МИД Британии ушел на карантин из-за контакта с зараженным SARS-CoV-2

04:23 06.11.2020 В Греции за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 2917 человек, сообщает греческая национальная организация здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

04:39 06.11.2020 Новые ограничительные меры с 6 ноября введут во французской столице Париже в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщает префектура парижской полиции. Так, с 22:00 до 06:00 предприятиям общественного питания и барам будет запрещена продажа на вынос и доставка еды, а также алкогольных напитков. Читайте подробнее: В столице Франции объявили об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом

05:23 06.11.2020 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 145 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили 145 зараженных коронавирусом

05:40 06.11.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили одного зараженного коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Об этом: В Новой Зеландии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

06:05 06.11.2020 Срочную финансовую поддержку запросили аэропорты ЕС для преодоления кризиса на фоне пандемии нового коронавируса, сообщается на сайте Международного совета аэропортов (ACI). Подробности в материале: В ЕС аэропорты попросили о срочной помощи из-за пандемии

06:25 06.11.2020 В Японии за прошедшие сутки выявили более 1000 зараженных коронавирусом, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: В Японии за сутки выявили более тысячи зараженных коронавирусом

07:04 06.11.2020 В Ливии за прошедшие сутки выявили 853 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского центра по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Ливии за сутки выявили более 800 зараженных коронавирусом

07:55 06.11.2020 Цех по производству масок. Булавайо, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

07:58 06.11.2020 Продовольственные продукты, которые при заражении коронавирусной инфекцией могут нанести вред здоровью человека, назвал 6 ноября врач-терапевт, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко. Читайте также: Врач назвал опасные при COVID-19 продукты

08:08 06.11.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3635 и превысило 251 тыс. Об этом 6 ноября сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 251 тыс

08:11 06.11.2020 За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Мексике за сутки выявили свыше 5,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:17 06.11.2020 За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 22,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 22 тыс. носителей коронавируса

08:22 06.11.2020 За истекшие сутки на территории Испании было выявлено свыше 21,9 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом 6 ноября сообщает минздрав страны. Читайте также: В Испании за сутки выявили почти 22 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:27 06.11.2020 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 9,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 9,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:31 06.11.2020 За минувшие 24 часа на территории Великобритании был выявлен 24 141 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили свыше 24 тыс. носителей коронавируса

08:36 06.11.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 36 372 случая заражения. 1084 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 — за последние сутки. Лечение проходят 12 762 человека. Поскольку число заражений в разы выше числа выздоровлений, то число активных случаев ежедневно увеличивается почти на тысячу. Медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. Всего на больничном лечении находится около 900 пациентов. 22 526 пациентов уже выздоровели. Читайте подробнее: В Македонии за сутки выявили 1275 носителей коронавируса

08:39 06.11.2020 4 ноября Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объявил, что, несмотря на критическую ситуацию, созданную пандемией в регионе и во всем мире, торговля Ирана с ЕАЭС имеет непрерывно растущий тренд. Объём сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: ЕАЭС: торговля с Ираном продолжает расти несмотря на COVID-19

08:58 06.11.2020 Федеральная резервная система (ФРС) обеспокоена ростом числа случаев заболевания COVID-19 по всему миру, заявил глава регулятора Джером Пауэлл. Читайте подробнее: ФРС США обеспокоена ростом числа носителей коронавируса в мире

09:05 06.11.2020 За прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 21 506 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 21,5 тыс. носителей коронавируса

09:11 06.11.2020 По меньшей мере 68 учащихся и пять учителей заразились коронавирусом в школе в Кении. Днём ранее в другом регионе страны произошёл аналогичный инцидент, при котором у 52 учеников одной школы подтвердилось заражение коронавирусом. Подробности в материале: В Кении более 65 школьников заразились коронавирусом

09:13 06.11.2020 Дистанционное обучение в начальных и средних школах Польши в связи с пандемией коронавируса продлено до 29 ноября. С понедельника, 9 ноября, ученики 1−3-х классов начальной школы также будут обучаться дистанционно. Соответствующее решение министерства образования республики было опубликовано в Journal of Laws. Читайте также: Удалённое обучение в школах Польши продлено из-за коронавируса

09:16 06.11.2020 Правительство Грузии и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили якобы намеренно предприняли действия для ухудшения в Грузии эпидемиологической ситуации, чтобы жители не выходили на протестные акции. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении, размещенном 5 ноября на его странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Саакашвили обвинил власти Грузии в намеренном ухудшении эпидситуации

09:23 06.11.2020 5 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 406 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране COVID-19 унёс жизни 406 человек за последние сутки

09:29 06.11.2020 Власти Джакарты снова разрешили жителям проводить свадебные церемонии в отелях, конференц-залах и холлах на фоне неутихающей пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В столице Индонезии снова разрешили проводить свадьбы