Киев, , 10:25 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 8687 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 9 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

По данным пресс-службы, за сутки от последствий, вызванных COVID-19, скончались 115 человек, выздоровели 2277 пациентов.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве, Харьковской и Запорожской областях — в среднем около 700 случаев.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 469 018 случаев заражения, из них 8565 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине подтвердили 9397 случаев инфицирования коронавирусом.

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