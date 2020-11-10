Хельсинки, , 17:13 — REGNUM Новый закон об открытии границ для иностранных туристов, который планируют рассмотреть к Рождеству власти Финляндии, не коснется граждан России, поскольку в РФ сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Об этом 10 ноября сообщает финский интернет-портал Yle.

Финляндский вокзал в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее ряд российских СМИ сообщили, что в Финляндии готовится к рассмотрению закон об открытии границ для иностранцев, несмотря на пандемию коронавируса. Предполагается, что приехать в Финляндию из-за рубежа можно будет уже зимой. Однако, как выяснилось, новый закон не предусматривает открытия границ для восточных соседей.

«В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый «зелёный список», — пояснил начальник отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Финляндии Туомас Лаосмаа.

Россия, где с начала пандемии было выявлено 1,8 млн зараженных, а за прошедшее сутки — более 20,9 тыс инфицированных, в этот список не входит.

«Сейчас в списке Макао, Китай, Таиланд, Австралия, Гонконг, Руанда, Новая Зеландия, Сингапур, Япония и Южная Корея. Стоит признать, что обновление списка происходит медленно», — пояснил Лаосмаа.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 22 ноября