6 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Эпидемия коронавируса, как и во всем мире, стала серьезным испытанием для народа Киргизии. А для прежнего руководства страны, можно сказать, эпидемия стала началом конца.

Максим Макеев, , 19:47 — REGNUM Самым поразительным стало то, что правительство посчитало в апреле, что страна благополучно миновала пик эпидемии, парламент благополучно завершил свою сессию и ушел на каникулы. Июль-август в Киргизии называют «черным». Только за один месяц июль от коронавируса умерли 1196 человек. Это самое большое число жертв в мирное время. Это более чем в два раза больше жертв событий июня 2010 года, когда на юге страны погибли примерно 470 человек. Реальные цифры жертв еще больше — не учитывались умершие дома или от других болезней, которые вызывает коронавирус, вроде сердечных приступов.

Пандемию в Киргизии удалось победить только с помощью России Иван Шилов © ИА REGNUM

В июле Киргизия как минимум шесть раз возглавляла мировую статистику по смертности на душу населения на конкретный день. Почему так случилось и кто будет за это отвечать — это вопросы, которые ждут ответов в будущем.

Пока же можно только констатировать, что власти страны совершенно безответственно отнеслись к подготовке к эпидемии. По итогам экстренного заседания Совбеза Киргизии 31 марта было рекомендовано отправить в отставку курирующего вице-премьера и министра здравоохранения. В решении Совбеза говорится о плохой подготовке: не закупили тесты, не увеличили количество лабораторий, нет средств индивидуальной защиты, транспорта для медиков, не отработан механизм выявления контактировавших. Врачей фактически бросили на передовую без подготовки, без СИЗ, без адекватных протоколов лечения.

Особо надо отметить и информационную составляющую в подготовке к эпидемии, на фоне безответственных, неграмотных заявлений отдельных чиновников часть населения просто не верила в существование вируса и пренебрегала элементарными санитарными правилами, а также не соблюдала режим изоляции. Так, например, бывший главный санитарный врач Толо Исаков в марте на брифингах на всю страну сравнивал коронавирус с обычным гриппом. Самым кощунственным стало заявление экс-вице-премьера, экс-спикера парламента Адахана Мадумарова, который в апреле этого года неожиданно для всех заявил, что коронавирус в Киргизии — всего лишь политика. Более того, он недвусмысленно выразил сомнение в существовании этой болезни, а медиков Киргизии обвинил в том, что они специально заболевают, чтобы получить положенную компенсацию.

Изменить критическую ситуацию в стране помог приезд российских врачей и специалистов. Практически с первых дней объявления коронавирусной пандемии Россия оказала помощь Киргизии в виде ПЦР-тестов, реагентов и медицинского оборудования.

Первый российский десант врачей и специалистов, представителей Минздрава России и Роспотребнадзора прибыл по поручению президента России Владимира Путина в Киргизию 1 июля для того, чтобы оценить ситуацию, проанализировать потребности и предложить пути решения. В состав десанта вошли специалисты высокого уровня, вирусологи, эпидемиологи, которые ранее уже имели опыт работы в горячих точках по всему миру. Весь период пребывания в Киргизии они практически не покидали «красную зону», помогая киргизским коллегам. По итогам поездки были представлены рекомендации правительству.

21 июля в Бишкек прибыл спецборт Министерства обороны России с группой медиков, оборудованием и лекарствами. Следом прибыл борт МЧС России, который также доставил большую группу специалистов, имеющих практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией и необходимое оборудование. Была оказана не только огромная практическая помощь, но и очень необходимая на тот период консультативная помощь по корректировке протоколов лечения. Можно сказать, что приезд российских врачей и специалистов в тот период позволил остановить распространение вируса в стране.

На сегодняшний день российские специалисты продолжают оказывать онлайн-консультации, а представленные российской стороной методические рекомендации позволили новому руководству страны взять в короткие сроки ситуацию под контроль, особенно сейчас, когда весь мир накрывает вторая волна пандемии.

Ситуацию с коронавирусом обсудили и на первом заседании правительства в новом составе под руководством Садыра Жапарова 29 октября. Премьер-министр отметил, что количество заболевших растет, и подчеркнул, что все соответствующие государственные структуры должны быть наготове — необходимо взять под строгий контроль оснащенность больниц и стационаров по приему пациентов, запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты, а также исправность необходимого оборудования. Вопрос финансового обеспечения должен решаться незамедлительно. Агентство по антимонопольной политике должно отслеживать ценообразование на лекарства во всех регионах страны, отметил премьер-министр. Совсем скоро Киргизию ожидают выборы президента, очень хочется надеяться, что очередные политиканы-популисты не будут испытывать терпение населения и использовать ситуацию с коронавирусом для зарабатывания себе очков.