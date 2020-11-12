Урумчи, Китай, , 07:32 — REGNUM Ни одного нового подтвержденного или бессимптомного случая COVID-19 не было выявлено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Одиннадцать пациентов с диагнозом COVID-19 были выписаны из госпиталей региона по выздоровлении за прошедшие сутки. Еще 24 бессимптомных носителя вируса были сняты с карантинного наблюдения, сообщили в региональной комиссии здравоохранения Синьцзяна.

К 10 ноября в Синьцзяне был выявлен 41 подтвержденных случай COVID-19. Все они пришлись на городской округ Кашгар. Еще 268 бессимптомных случаев было выявлено в Кашгаре и Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзяна.

С 24 октября по 11 ноября в общей сложности 37 пациентов было выписано из больниц региона, еще 84 бессимптомных носителя были сняты с карантина в регионе.