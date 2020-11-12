Пекин, , 07:41 — REGNUM Китай примет меры по реализации замкнутой системы отслеживания и управления импортными продуктами холодовой цепи полного цикла, чтобы минимизировать импортные риски COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению Госсовета КНР, чтобы эффективно заблокировать передачу COVID-19 через импортируемые продукты холодовой цепи, будет проведена полная дезинфекция этих продуктов, а в портах будут проводиться тесты на новый коронавирус.

В случае отрицательного результата теста на вирус перед транспортировкой необходимо будет продезинфицировать внутренние помещения рефрижераторов, а также наружную упаковку продуктов. Продукты, которые дали положительный результат на COVID-19, будут возвращены или уничтожены.

Данный план требует от логистических компаний холодовой цепи строго проверять документы таможенного оформления импортируемых продуктов и дезинфицировать транспортные средства, суда и прочее транспортное оборудование. Работники, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами, должны принимать защитные меры.

Холодильные склады должны вести учет ввозимых и вывозимых импортных продуктов холодовой цепи, причем записи должны храниться не менее двух лет, говорится в плане. Усилия должны быть направлены на обеспечение того, чтобы все импортируемые продукты холодовой цепи, поступающие на рынок, могли быть легко отслежены.

План также требует повышения эффективности таможенного оформления портов, чтобы избежать затоваривания и обеспечить стабильность производственной и снабженческой цепочек.