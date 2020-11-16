Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 11 миллионов в США. Это следует из данных, опубликованных 15 ноября американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире.

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С начала пандемии в США было зарегистрировано 11 000 984 человек с выявленным заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Учитывая, что 9 ноября это число составляло 10 млн человек, получается, что всего за неделю рост подтверждённых случаев заражения составил более миллиона человек.

За прошедшие 24 часа коронавирусная инфекция была выявлена у 155 708 человек. Самая неблагополучная эпидемиологическая ситуация в стране наблюдается в штатах Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте. Общее число погибших от заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, на настоящий момент составляет 246 006 человек. США занимает первое место в мире по числу заразившихся и по числу погибших от последствий заражения коронавирусом нового типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки было выявлено более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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