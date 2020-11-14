Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Разрешение на экстренное использование в США до конца 2020 года могут получить две вакцины от коронавируса и два лекарственных препарата для лечения COVID-19, заявил советник Белого дома по вакцинам Монсеф Слаои в ходе пресс-конференции.

По его словам, обе вакцины находятся на третьем, завершающем этапе клинических исследований. Слаои отметил, что, если они получат разрешение на применение, то будут доступны для жителей страны уже в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября немецкая и американская компании BioNTech и Pfizer объявили об успешном третьем этапе клинических испытаний разработанной ими вакцины от коронавируса. Препарат может быть зарегистрирован в США уже в ноябре этого года.

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