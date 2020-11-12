Циндао, Китай, , 07:28 — REGNUM В городе Циндао на востоке Китая число подтвержденных случаев COVID-19 снизилось до нуля, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Циндао, все 14 пациентов, у которых 12 октября был выявлен COVID-19, были выписаны из госпиталей по выздоровлении.

Проведенное ранее расследование показало, что ненадлежащее качество дезинфекции комнаты компьютерной томографии в Грудном госпитале Циндао привело к появлению нового кластера заболевания.

В Циндао ранее на коронавирус было проверено 11 млн местных жителей всего за пять дней с целью сдержать распространение вируса.