Пекин, , 04:11 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 24 пациента, переболевших COVID-19, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больница страны еще продолжают получать лечение 413 пациентов с диагнозом COVID-19, включая троих в тяжёлом состоянии.

За все время эпидемии в стране, 81 252 пациента было выписано из госпиталей страны по выздоровлению, сообщили в комиссии. Общее число заболевших достигло 86 299 человек, включая 4634 скончавшихся.