Пекин, , 04:15 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 14 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть прибывших из-за рубежа вне зависимости от гражданства, пациентов, достигло 3654 за все время эпидемии в Китае.

Из общего числа новых «импортных» случаев, по четыре пришлось на Шанхай и Сычуань, два — на Шэньси и по одному на Тяньцзинь, Внутреннюю Монголию, Фуцзянь и Гуандун, отметили в комиссии.

Из больниц с начала эпидемии было выписано 3286 «импортных» пациентов, еще 386 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Смертей среди этой группы пациентов не зафиксировано.