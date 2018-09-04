29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе. Глава государства предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а не 63, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Президент пообещал, что пенсия сельских жителей будет на 25% больше, а льготы для жителей Крайнего Севера будут сохранены. Кроме того, стаж, который позволяет досрочно выйти на пенсию, снизится на три года (до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин). Также для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза размер пособия по безработице. Читайте подробнее: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция О том, как реагируют в регионах на заявление Владимира Путина — в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

10:38 30.08.2018 В Ульяновской области на предстоящем в сентябре заседании регионального парламента планируют обсудить меры социальной поддержки населения, в том числе пролонгировать все льготы для людей старшего поколения и рассмотреть возможность их расширения. По мнению губернатора региона Сергея Морозова, нужно дать гарантии защиты трудовых прав лиц старшего поколения и ужесточить ответственность работодателей за «возрастную дискриминацию». Читайте также: В Ульяновской области планируют расширить систему льгот для пожилых

11:01 30.08.2018 Телеобращение президента РФ Владимира Путина к гражданам по поводу повышения пенсионного возраста всем понятно и вызывает удовлетворение, потому что практически всё то, что предлагалось на первичных переговорах и обсуждениях в регионах, было учтено главой государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор института развития образования и социальных технологий, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук, отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РФ Борис Куган. Читайте также: «Телеобращение Путина по пенсионной реформе вызывает удовлетворение»

11:06 30.08.2018 В Тюменской области будут сохранены все меры поддержки лиц пенсионного возраста. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Моор, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам. «Заметно, что он много занимается этой темой, уделяет ей самое пристальное внимание. Позиция главы государства остаётся неизменной — в приоритете интересы простого человека, гражданина России», — сказал Моор. Читайте подробнее: В Тюменской области учтут установки президента по пенсионной системе

11:22 30.08.2018 «Предложенный Владимиром Владимировичем Путиным комплекс мер позволит обеспечить достойную жизнь пенсионерам, даст уверенность гражданам нашей страны в стабильности социальных гарантий, а также послужит стимулом для позитивных демографических изменений», — считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Об этом: В Адыгее поддержали корректировки пенсионной реформы

11:31 30.08.2018 Предложенные президентом поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного законодательства нуждаются в дополнительной проработке, чтобы исключить риски выживания работников предпенсионного возраста с их рабочих мест, заявил корреспонденту глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Говоря о планах по введению ответственности работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, стоит обратить внимание на такой аспект. С одной стороны, дополнительные меры защиты требуются, но они должны быть такими, чтобы не привести на практике к формированию определенного предубеждения работодателя к этой социально-возрастной группе. Не повысится ли риск фактического выживания возрастного работника со своего места и создания для него невыносимых условий? В итоге ведь можно довести человека или до заявления «по собственному желанию», или до законного повода уволить по статье. Поэтому здесь нужен очень взвешенный подход с точки зрения всех возможных рисков и последствий, что нужно предусмотреть при работе над поправками к законопроекту», — заявил Нилов. Читайте также: Нилов: Реакция президента на пенсионную реформу смягчит её проведение

11:38 30.08.2018 Носителем власти в России является многонациональный народ, и президент РФ Владимир Владимирович Путин показывает это в течение всех своих сроков пребывания на этой должности. То есть берёт обратную связь от народа и корректирует те планы, которые предлагает гражданам правительство либо какие-то другие федеральные органы, это очень значимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, член Общественной палаты РФ от Курганской области Валерий Яхонтов. Читайте также: «Значимо, что президент РФ обращается к народу и слышит его»

12:00 30.08.2018 Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко считает, что благодаря предложенным президентом мерам можно будет выстроить максимально эффективную пенсионную систему. Ильенко подчеркнул, что Владимир Путин впервые напрямую обратился к народу по социальной тематике и в своём обращении он отметил, что главная цель изменений пенсионной системы — это рост доходов нынешних и будущих пенсионеров. «Президент в ближайшее время внесёт в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Они позволят выстроить устойчивую и эффективную систему, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров. Должны быть выполнены задачи по индексации пенсий выше уровня инфляции. К 2024 году при введении предлагаемых изменений пенсионной системы средняя пенсия составит 20 тысяч рублей», — высказал своё мнение Валерий Ильенко. Он отметил, что президент поддержал предложения «Единой России» сохранить региональные льготы, в том числе были учтены и новосибирские предложения.

12:07 30.08.2018 Предложения по совершенствованию пенсионной реформы, озвученные накануне российским президентом Владимиром Путиным в ходе телевизионного обращения, позволят максимально смягчить принимаемые решения. Так считает председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. «Для Иркутской области имеет большое значение сохранение льгот по выходу на пенсию для представителей таких профессий, как шахтёры, работники горячих цехов и химических производств», — подчеркнул Сергей Брилка. Читайте подробнее: «Пробуксовки» быть не должно: что думают об обращении Путина в Приангарье

12:27 30.08.2018 Пенсионную реформу нужно было проводить. По мнению президента РФ Владимира Путина, повышение пенсионного возраста — это единственное правильное решение. Если был бы другой вариант, не затрагивающий интересы людей, президент обязательно бы его предложил. Реформа принесёт пользу. Сейчас многих не устраивает размер пенсий, он мизерный. В ходе реализации реформы власти намерены значительно повысить пенсии, это очень положительный момент, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области, член Общественной палаты Ульяновской области Владимир Сидоров. Читайте также: «После выступление Путина градус негатива снизился»

13:05 30.08.2018 Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению думы Ставропольского края Валентина Муравьева подтвердила, что в Ставропольском крае намерены сохранить пенсионные льготы. «Президент дал нам поручение, мы будем его выполнять. В ближайшее время проведем заседание комитета, рассмотрим, оценим наши финансовые возможности», — отметила она. Читайте также: На Ставрополье рассчитывают на улучшение качества жизни пенсионеров

13:07 30.08.2018 Бесспорным плюсом в телеобращении российского президента Владимира Путина по вопросам пенсионной реформы стало определение категории людей «предпенсионного возраста». О том, что позиция президента, касающаяся досрочного выхода женщин с детьми на пенсию, абсолютно оправдана, отметил депутат АКЗС («Единая Россия») и глава отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю Борис Трофимов. Читайте также: Увеличить размеры пенсии: алтайский единоросс — об обращении Путина

13:08 30.08.2018 Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к народу по поводу повышения пенсионного возраста всё правильно охарактеризовал, правильно расставил все акценты на проблемы пенсионной системы, объяснил, почему другого выхода нет. Президент предложил беспрецедентное количество льгот в пенсионной системе, которые особо обсуждались в обществе, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Медицинской палаты Ульяновской области Виктор Корнев. Читайте также: «Путин предложил беспрецедентное количество льгот в пенсионной системе»

13:18 30.08.2018 Комментируя заявление Владимира Путина о пенсионной реформе, депутат Алтайского краевого законодательного собрания (фракция «Единая Россия») Андрей Осипов заметил, что почти все предложения, которые формировали алтайские депутаты, в целом нашли отражение в выступлении президента. Это, к примеру, относится к уравнению пенсионного возраста мужчин и женщин. «Также мы предлагали льготы для сельских жителей. То, что снижается число лет для досрочного выхода на пенсию, в первую очередь коснется как раз сельских жителей. Предложенный вариант — хороший, потому что установленный возраст не сильно отличается от того, что действует сейчас», — отметил Андрей Осипов в интервью ИА «ПолитСибРу».

13:20 30.08.2018 Президент РФ Владимир Путин с помощью телеобращения к гражданам продемонстрировал максимальный контроль за проведением в РФ пенсионной реформы, считает первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев. «Сам факт обращения к народу по такому чувствительному вопросу, как изменения в пенсионной системе, говорит о том, что эта тема находится под его максимальным контролем. Президент расставил все точки над i и провел решающий и справедливый анализ всех предложений, которые возникали после многочисленных обсуждений этой темы», — заявил Шхагошев. Подробности в материале: Президент расставил все точки над i

13:38 30.08.2018 В ходе первого заседания осенней сессии депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект, закрепляющий региональные льготы для 55-летних и 60-летних жителей региона. «Президент озвучил ряд принципиально важных моментов: снижение пенсионного возраста для женщин, многодетных матерей, повышение материальной поддержки, сохранение действующих льгот. Эти идеи ранее звучали и в ходе широкой и резонансной дискуссии, и то, что президент озвучил их уже как будущие части новой, изменённой пенсионной системы — выверенное, справедливое решение и показатель работающего диалога власти и общества», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»). Он напомнил, что в Московской области действует целый пакет региональных льгот для пенсионеров, поэтому важно, что президент озвучил предложение по их сохранению. «Например, бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсации на оплату услуг ЖКХ, связи и ряд других. И для нас особенно важно сохранить их в полном объёме, обеспечить жителям социальную защищённость на высоком уровне», — заявил Брынцалов. Об этом: Мособлдума закрепит льготы для людей предпенсионного возраста

13:38 30.08.2018 Президент России ни за что не пошёл бы на непопулярный для народа шаг, если бы имелся хоть один шанс не делать его, сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя обращение главы государства к гражданам РФ по поводу пенсионной реформы. По словам Кара-оола, он верит президенту безоговорочно. «Я полностью на его стороне, когда он говорит, что реформа пенсий — это вопрос не столько уже политики, сколько государственной и национальной безопасности. Если оставить всё как есть, то Россия за считанные годы «проест» все достижения постсоветского времени. И тогда мы сами себя отбросим обратно в 90-е, если не хуже», — подчеркнул глава Тувы. Читайте подробнее: Глава Тувы: «Реформа пенсий — это вопрос государственной безопасности»

13:50 30.08.2018 В Оренбургской области сделают всё возможное для смягчения негативных социальных последствий повышения пенсионного возраста. На аппаратном совещании 30 августа губернатор Юрий Берг поставил перед региональным правительством задачу: сохранить для граждан старшего поколения на прежнем уровне все имеющиеся областные льготы. «Сам факт обращения главы государства к гражданам России — свидетельство того, что президент берёт на себя персональную ответственность за непопулярные, но жизненно необходимые решения», — отметил Юрий Берг. Об этом: Обеспеченная старость «гарантируется каждому работающему гражданину»

14:27 30.08.2018 Президент России Владимир Путин понимает, что за предлагаемыми изменениями пенсионной системы стоят жизненные интересы многих людей, считает секретарь Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Синицын. «Президент России заявил, что выработанные решения в отношении изменений пенсионной системы должны быть справедливыми и взвешенными. Владимир Путин понимает, что за предлагаемыми изменениями стоят жизненные интересы многих людей. В связи с этим он предложил ряд мер, которые позволят смягчить принимаемые решения — это понижение возраста выхода на пенсию для женщин, введение дополнительных гарантий для защиты интересов граждан старших возрастов на рынке труда, возможность выхода на пенсию с учётом выработанного стажа», — отметил Синицын.

14:54 30.08.2018 Выступление президента РФ Владимира Путина вызвано необходимостью. По стране после озвучивания правительством РФ соответствующего предложения пошла слишком большая волна негодования, проводится слишком много протестных выступлений и акций. Поэтому президенту нужно было объяснить шаги властей и успокоить народ. Кроме того, он внёс много смягчающих предложений, чтобы погасить негатив населения, заявила корреспонденту ИА REGNUM учитель истории и обществознания высшей категории МАОУ «Лицей математики и информатики» города Саратова Людмила Корнилова. Читайте также: «Смягчающие предложения Путина снимут напряженность в обществе»

14:55 30.08.2018 В Псковской области услышали в обращении президента ряд принципиально важных для региона предложений, которые ранее направлялись в правительство РФ и Государственную думу. «Особенно важно, что у нас есть возможность сохранить все те льготы для людей пенсионного возраста, которые уже сегодня работают в нашем регионе в Псковской области», — подчеркнул врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Читайте подробнее: Псковские власти «имеют все возможности» сохранить льготы для пенсионеров

15:13 30.08.2018 Спикер Госсовета Чувашии Валерий Филимонов считает, что глава государства «вышел на честный и прямой разговор с гражданами России», что говорит не только о «глубоком понимании им важности вопроса, но и проявлении уважения к людям». "Сохранение действующих региональных льгот мы обсудим с руководством республики, на заседании партийной фракции в Государственном совете Чувашии. Вопрос о сохранении возрастных рамок действующих льгот и выплат будет рассмотрен на одной из ближайших сессий республиканского парламента», — сказал спикер. Читайте также: Льготы для пожилых обсудят в Госсовете Чувашии

15:19 30.08.2018 В прозвучавшем 29 августа обращении Владимира Путина по пенсионному манёвру прозвучали многие предложения жителей Пермского края. Об этом заявил губернатор региона Максим Решетников, комментируя обращение главы государства. По его словам, пермяки просили увеличить пенсии жителям села, сохранить льготы для женщин с 55, а для мужчин с 60 лет, а также поднимали вопрос о том, чтобы стимулировать работодателей к тому, чтобы брать людей предпенсионного возраста на работу. «Все эти пожелания были учтены — президент их поддержал», — сказал Максим Решетников. Об этом: В обращении Владимира Путина прозвучали пожелания жителей Прикамья

15:41 30.08.2018 «Поручения президента России Владимира Путина смягчили те идеи пенсионного реформирования, которые были изначально. Президент дал поручения правительству Российской Федерации разработать и принять вместе с пакетом закона мероприятия, которые бы смягчили переход. Да, эти меры не сделают никого богатыми, но президент очень доходчиво и четко объяснил, почему мы это делаем. Это неизбежно, мы должны понимать, в какой обстановке мы живем. Конечно, это смягчит, но предстоит большая ведомственная работа», — прокомментировала ИА REGNUM председатель комитета думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева. Читайте подробнее: Ставрополье: Корректировки смягчат переход к новым пенсионным правилам

16:07 30.08.2018 Заявление президента РФ Владимира Путина об изменениях пенсионного законодательства врио губернатора Омской области Александр Бурков назвал содержательным, аргументированным и своевременным. Он убеждён, что проведение пенсионной реформы должно сопровождаться дифференцированным подходом к каждой категории граждан России. По словам Буркова, он уже поручил членам правительства проработать все предложения Владимира Путина и подготовить пакет соответствующих поправок для внесения в областное Заксобрание: «В начале сентября мы внесём поправки в соответствующие законы и обратимся к депутатам Заксобрания принять их на первом осеннем заседании». Подробности в материале: Пенсионная реформа: омские власти проработают предложения президента

17:23 30.08.2018 В Пермском крае пенсионный манёвр повлечёт изменение четырёх законов. Об этом 30 августа заявил губернатор региона Максим Решетников, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам. «Мы подготовим соответствующие правки, они коснутся четырех региональных законов. И я абсолютно уверен, что Законодательное собрание Пермского края рассмотрит эти предложения в кратчайшие сроки и поддержит их», — заявил глава Прикамья. Подробности в материале: Пенсионный манёвр: в Пермском крае изменят четыре закона

17:34 30.08.2018 Предложение президента РФ Владимира Путина выделять два оплачиваемых дня для проведения диспансеризации людям предпенсионного возраста будет способствовать увеличению продолжительности жизни граждан РФ, заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). «Диспансеризация очень важна, особенно для лиц предпенсионного возраста. Это необходимо для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, а также основных факторов риска их развития. Если уж мы поставили цель довести продолжительность жизни в России в среднем до 80 лет, то в данном случае роль систематических медицинских обследований трудно переоценить», — отметил Огуль. Читайте также: Два дня на диспансеризацию позволят увеличить продолжительность жизни в РФ

17:36 30.08.2018 Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова: «Видно, что к пенсионным изменениям президент относится невероятно внимательно и очень подробно и проработанно этот вопрос изучил. Сказанное Путиным не было лирикой и общими словами. Президент аргументированно объяснил, почему приходится повышать пенсионный возраст». Читайте подробнее: «Президент РФ взял на себя ответственность за пенсионную реформу»

17:56 30.08.2018 За последние два месяца страна разделилась надвое по вопросу о пенсионной реформе, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев. «Президент своим обращением вчера [29 августа] объединил страну, — сказал Гусев. — Последние два месяца вся страна разъединилась по вопросу об этой реформе. Президент фактически тем, что обратился к соотечественникам, прогарантировал: все те меры, которые он предложил правительству — будут выполнены. Это важно. Кроме того, пенсионная реформа для человека означает изменение его образа жизни — и новость о сохранении соответствующих льгот и гарантий сняла возникшее в связи с этим напряжение. Вообще большинство вопросов, которые волновали людей, нашли ответ президента». Подробности в материале: «Обращение президента поводу пенсионной реформы РФ объединило страну»

17:58 30.08.2018 После обращения президента России Владимира Путина, посвященного повышению пенсионного возраста, в РФ должно стать меньше противников этой реформы. Так считает генеральный директор всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. «Отношения общества к пенсионной реформе уже сформировано, и оно весьма устойчиво, — сказал Федоров корреспонденту ИА REGNUM. — Я каких-то серьезных изменений не ожидаю. Никто ее не полюбит. Ждать этого не стоит. Это слишком серьезный вопрос, касающийся буквально всех. Какого эффекта можно ждать? Можно ждать, что ожидания отказа от реформы ликвидируются. Президент свое слово сказал. До вчерашнего дня эти ожидания были довольно серьезными. Второй эффект — это примирение с реформой части общества. Прежде всего, потому что изначальные жесткие параметры, предложенные правительством, смягчены. Соответственно, противников должно стать меньше. Ну и третий важный эффект — власть за эту реформу заплатила своим рейтингом. Теперь это снижение должно прекратиться». Читайте подробнее: Граждане РФ готовы примириться с повышением пенсионного возраста?

18:21 30.08.2018 «В этом выступлении мы услышали ответы практически на все вопросы. Люди хотели знать, как государство гарантирует их занятость; люди хотели знать, что сделает государство для того, чтобы продлить их активное долголетие и поддержать здоровье; люди хотели знать, какие меры социальной поддержки обеспечит им государство в случае принятия этой реформы. Я думаю, что они услышали ответы на все эти вопросы», — так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала выступление Владимира Путина председатель комитета по социальным вопросам Липецкого областного совета депутатов Оксана Глотова.Она также отметила, что все предложения, с которыми она выступила от лица региона на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме, были учтены в обращении президента. Читайте также: Липецкий депутат: Путин разложил все по полочкам

18:47 30.08.2018 Обращение президента России Владимира Путина, касающееся изменений в пенсионной системе, прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. «Президент продемонстрировал, что несёт ответственность за страну и её будущее, просто и доходчиво объяснив, какие риски нас ждут, если мы будем бездействовать», — сказал глава региона. Читайте также: Томский губернатор: «Президент серьёзно смягчил правительственную реформу»

19:17 30.08.2018 Завтра, 31 августа, в Госдуме пройдет заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Читайте также: В ГД рабочая группа обсудит совершенствование пенсионного законодательства

19:19 30.08.2018 Депутаты Мосгордумы поддержали предложения президента России по изменению пенсионного законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте столичного парламента 30 августа. «Справедлива надбавка в 25% к пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. Я знаю, сколько об этом говорили селяне, профсоюз агропромышленного комплекса, сколько они добивались этого», — заявил председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев («Единая Россия»). Он также отметил, что считает резонным предложение об установлении ответственности для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Об этом: В Мосгордуме поддержали предложения президента по пенсионной реформе

19:59 30.08.2018 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что региональные льготы и другие меры социальной поддержки должны назначаться человеку не при выходе на пенсию, а будут сохранены для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет. Для этого готовятся поправки в региональное законодательство. Читайте подробнее: Новгородские пенсионные льготы сохранят в текущих рамках выхода на пенсию

02:27 31.08.2018 Председатель комитета Госсовета Татарии по социальной политике Светлана Захарова, прокомментировав обращение президента РФ к гражданам России, отметила, что в нём прозвучало «уважение к жителям страны и обеспокоенность сложившейся ситуацией в пенсионной системе России». Подробности в материале: «Прозвучало уважение к жителям страны»: депутат Татарии об обращении Путина

05:34 31.08.2018 Непопулярной, но необходимой мерой назвал повышение пенсионного возраста руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии» Роман Рзаев. И считает предложения президента России своевременными. «Всем гражданам страны требовалась понятная аргументация, почему именно таким образом решили найти деньги на будущие пенсии. Права на подобные заявления имеет только лидер нации. Никого другого у нас в стране так не воспринимают, поэтому президент и выступил», — считает лидер тюменских «молодогвардейцев». Читайте также: Тюмень: «Такого выступления лидера страны потребовало время»

05:39 31.08.2018 Посмотреть на повышение пенсионного возраста как на новую возможность призвал заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис. Свои мысли по поводу предложения президента России Владимира Путина увеличить пенсионный возраст для женщин и мужчина на пять лет он разместил на своей странице в сети Facebook. «Пенсионный возраст увеличен — это свершившийся факт. Не стоит фокусироваться на негативных эмоциях, призываю посмотреть на это как на новую возможность. Нам сейчас надо сделать мощный рывок для роста экономики и благосостояния граждан. Важнейшей задачей вижу необходимость повысить финансовую грамотность населения, научить людей считать, создавать накопления и инвестировать. Необходимо поменять образ мышления людей и отношение к собственным деньгам. Чтобы каждый школьник умел планировать и создавать капитал», — считает заместитель главы ХМАО, директор департамента экономического развития Николай Милькис. Читайте подробнее: Югра: «Повышение пенсионного возраста — новая возможность»

06:12 31.08.2018 Заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО Елена Зленко отметила в телеобращении президента России Владимира Путина ряд положительных моментов. В частности, предложение невозможности увольнения работников предпенсионного возраста и их переобучение. «Владимир Путин показал пример того, что все реформы в России надо делать постепенно и плавно. Он понял настроение россиян, особенно старшего возраста — тех, кто всегда оказывал ему поддержку, и ещё раз проявил добрую волю. Можно сказать спасибо и оппозиции за то, что не хлопала в ладоши при обсуждении законопроекта, а создавала фон для принятия благоприятных для граждан решений», — заявила вице-спикер ямальского парламента. Читайте также: Вице-спикер ямальского парламента поблагодарила оппозицию за протест

07:14 31.08.2018 Глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя телеобращение президента РФ Владимира Путина о пенсионной реформе, заявил, что без реформирования экономику и социальную сферу могут ожидать тяжелейшие последствия: «Рост долгов, невыплаты пенсий, гиперинфляция, обрушение всей финансовой системы России». По его словам, под угрозой также окажется социальная политика и безопасность государства. Подробности в материале: Глава Хакасии: Без пенсионной реформы экономику ждут тяжелейшие последствия

08:38 31.08.2018 Важно, что разговор президента РФ Владимира Путина с народом состоялся. Разговор получился откровенный, искренний, очень душевный. В его выступлении был реализован посыл о справедливости, что вызывает гордость. Президент откровенно говорил с людьми о том, что в стране тяжелая ситуация с Пенсионным фондом РФ, и попросил понять непопулярные шаги властей, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья, член Общественной палаты Саратовской области Наталия Королькова. Читайте также: «В выступлении президента РФ реализован посыл о справедливости

10:03 31.08.2018 Президент РФ Владимир Путин честно обозначил проблемы, честно провел причинно-следственные связи сложившейся ситуации. Главой государства предложены значимые послабления по нескольким пунктам законопроекта, в частности, касаемо женщин и льгот пенсионерам, это важные и очень значимые, объективные шаги вперед, заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Саратовской областной думы, заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи, член комитета по социальной политике, заместитель директора Поволжского института управления им. П.А. Столыпина — филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» Юлия Литневская. Читайте также: «Повышение пенсионного возраста — значимый и объективный шаг вперед»

10:30 31.08.2018 Введение административной и уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста положительно повлияет на ситуацию на рынке труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте труда и занятости населения Воронежской области. «Прежде всего, это касается исключения случаев необоснованного увольнения работников данной категории. Кроме того, увеличение срока предпенсионного возраста до пяти лет и повышение размера пособия по безработице создадут дополнительные механизмы защиты работников предпенсионного возраста», — считают в департаменте. Читайте также: Воронеж: уголовная ответственность за увольнение защитит пенсионеров

10:54 31.08.2018 Глава государства Владимир Путин разговаривал с гражданами очень взвешенно и доверительно. Важно, что глава озвучил, что сохраняются все федеральные льготы, и предложил массу послаблений. До выступления президента РФ мнение людей о повышении пенсионного возраста было резко отрицательное. После выступление мнение поменялось значительно и в лучшую сторону, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Комаров. Читайте также: «Президент РФ разговаривал с гражданами очень взвешенно и доверительно»

11:17 31.08.2018 Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Якутии Ольга Балабкина поддерживает все озвученные президентом позиции, особенно предложение по более раннему выходу на пенсию для многодетных матерей. По её мнению, такая мера должна улучшить демографическую ситуацию в стране. Особо Ольга Балакина подчеркнула то, что люди, работающие в условиях Крайнего Севера и на промышленных предприятиях, имели, имеют и будут иметь пенсионные льготы. «Законодательство сохраняет для нас принцип досрочного выхода на пенсию на пять лет раньше, чем в других регионах. Да, возраст повысится, но он будет ниже, чем у жителей центральных регионов», — отметила заместитель председателя правительства Якутии. Читайте подробнее: Льготы многодетным матерям по выходу на пенсию улучшат демографию — мнение

11:54 31.08.2018 Первоначальный вариант законопроекта о повышении пенсионного возраста показался гражданам жёстким, реакция была негативная, но президент России Владимир Путин предложил ряд смягчающих мер, которые вызвали одобрение людей. Важно, что глава государства услышал мнение людей и предложил ряд смягчающих пенсионную реформу мер, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный врач ГБУЗ «Самарская городская больница № 4» Наталья Виктор. Читайте также: «Реформирование пенсионной системы необходимо ряди будущих поколений»

12:16 31.08.2018 В Чувашии закрепят в региональном законодательстве льготы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые предложены президентом Владимиром Путиным. Глава республики Михаил Игнатьев «поручил определить, какие суммы дополнительно потребуется предусмотреть в бюджете республики, в том числе по тем льготам, которые были обозначены в сфере ЖКХ, по налогу на имущество, на земельные участки». Читайте также: В Чувашии увеличат расходы на господдержку лиц старшего поколения По данным минтруда Чувашии, в настоящее время в республике различные меры государственной поддержки получат более 205 тыс. граждан пенсионного и предпенсионного возраста. На эти цели в региональном бюджете в 2018 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей, в 2019 году объём господдержки возрастёт до 2,4 млрд рублей.

12:49 31.08.2018 Правительство не поддержало идею представителей бизнеса снизить ставку страховых взносов для работодателей за сотрудников предпенсионного возраста, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин по итогам первого заедания рабочей группы Госдумы по доработке ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы в РФ. «Звучали позиции, что нужно снизить тарифы страховых взносов для работодателей, у которых работники предпенсионного возраста. Но я хочу напомнить об очень принципиальной вещи: в июне и июле 2018 года Госдума приняла решение о том, что ставка страховых взносов (в Пенсионный фонд РФ — ИА REGNUM ) для работодателей снижается с 26% до 22%», — заявил Топилин. Об этом: Топилин: Страховые взносы для работодателей и так уже снижены

13:07 31.08.2018 Большинство участников рабочей группы Госдумы по доработке ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной системы в РФ согласились с тем, что вводить уголовное наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста — излишняя мера. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов по итогам заседания рабочей группы. «Практически все выступавшие сказали о том, что, наверное, уголовное преследование — не самый лучший метод. Очень важно, что с этим выступили не только представители предпринимательского сообщества, но и профсоюзы», — отметил Кузьминов. Об этом: Бизнес и профсоюзы — против «уголовки» за увольнение предпенсионеров

13:46 31.08.2018 Поправки президента PФ Владимира Путина к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделали инициативу более справедливой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания рабочей группы Госдумы по доработке законопроекта. «По мнению абсолютно всех участников, президентские инициативы делают законопроект менее технократичным, более социально ориентированным и справедливым. В этой связи мы согласились собраться 12 сентября с тем, чтобы изучить предложения от президента, которые к этому времени, возможно, поступят уже как законодательные инициативы», — отметил Володин. Читайте подробнее: Володин: Рабочая группа ГД обсудит предложения президента 12 сентября

14:36 31.08.2018 Несмотря ни на какие нововведения, сохраняется особенное внимание и отношение к людям предпенсионного и пенсионного возраста. Такой вывод сделал глава Бурятии Алексей Цыденов, прослушав обращение президента России Владимира Путина к гражданам РФ по поводу предстоящей пенсионной реформы. «Президенту удалось не просто смягчить реформу. Его волей мы сможем обеспечить людям, которые всю жизнь работали, кормили себя и страну, гарантии стабильности и в работе, и на заслуженном отдыхе. Заявление президента даст нам в республике возможность также сохранить льготы, все имеющиеся региональные доплаты и компенсации для пожилых людей. Получить эти льготы станет возможно по достижении определенного возраста, а не статуса пенсионера», — приводит слова руководителя Бурятии пресс-служба правительства республики. Цыденов подчеркнул, что региональные льготы должны по-прежнему назначаться мужчинам при достижении 60 лет, женщинам — 55 лет. Правительство Бурятии намерено внести поправки в соответствующие республиканские законы в начале сентября. Читайте также: Глава Бурятии: Президент «взял на себя ответственность за сложные решения»

15:02 31.08.2018 В вопросе поддержки сотрудников предпенсионного возраста необходимо соблюдать баланс, чтобы принимаемые меры не ухудшали ситуацию на рынке труда, заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. «Вопрос связан с тем, чтобы не перегнуть все предложения, связанные с поддержкой определенных категорий работников», — отметил Мурычев. Подробности в материале: РСПП призывает не «перегнуть» в поддержке граждан предпенсионного возраста

15:13 31.08.2018 Глава Коми Сергей Гапликов пообещал, что повышение пенсионного возраста не коснется региональных льгот для людей старшего поколения. «Все действующие для них льготы, в том числе региональные и иные меры социальной поддержки, которые назначаются при достижении мужчинами возраста 60 лет и 55 лет женщинами — будут сохранены», — заявил он. Подробнее: В Коми сохранят региональные льготы для пожилых людей

15:19 31.08.2018 Введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста может обернуться тем, что работодатели будут увольнять сотрудников до достижения предпенсионного возраста — то есть приблизительно в 54 и 59 лет (для женщин и мужчин соответственно), заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. «Есть определенные риски, и они очевидны — например, риск увольнения всех, кого надо, за полгода до начала предпенсионного возраста», — предположил Мау. Подробности в материале: Уголовное наказание заставит работодателей увольнять граждан в 54 и 50 лет

17:31 31.08.2018 Курганская областная дума 20 сентября может рассмотреть предложения о внесении изменений в законодательство региона. Об этом заявил её председатель Дмитрий Фролов. Заявление прозвучало на заседании оперативного совещания, которое по итогам обращения президента России Владимира Путина к гражданам провёл губернатор Алексей Кокорин. Речь шла об изменениях в пенсионной системе и о связанных с этим предложениях Владимира Путина. Уже известно, что на областном и муниципальном уровнях будут сохранены все социальные доплаты. Это в том числе касается здравоохранения и образования. Такую задачу Кокорин поставил перед своими подчинёнными. В ближайшее время областные структуры проработают предложения президента и затем в виде законопроекта представят их на суд депутатов областной думы. Подробности в материале: Пенсионный манёвр: депутаты Зауралья рассмотрят поправки 20 сентября

15:55 01.09.2018 Глава государства Владимир Путин, предлагая сохранение прежних условий выхода на пенсию для коренных народов Севера, региональных льгот для ветеранов и понижение пенсионного возраста для многодетных матерей, очередной раз доказал мудрость и правильность социальной политики нашей страны, заявил врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 сентября. «Для нас, северян, особенно важно, чтобы внимание к нашим ветеранам, особые условия для них остались в силе. И мы благодарны президенту России за поддержку инициативы по сохранению всех региональных льгот. Для ямальских пенсионеров действует порядка 10 мер социальной поддержки. Это ежемесячное пособие, если человек отработал в автономном округе более 15 лет, и возмещение расходов на путевки неработающим пенсионерам и другие виды поддержки, которые пользуются популярностью. Более 70 тысяч ямальских пенсионеров пользуется региональными льготами — это каждый второй пенсионер», — заявил врио губернатора Дмитрий Артюхов. Читайте подробнее: Глава Ямала отметил важность сохранения региональных льгот для северян

17:24 01.09.2018 Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил сохранить региональные льготы по возрасту до выхода на пенсию. Соответствующие поправки в региональное законодательство могут быть подготовлены и приняты в ближайшее время — на первом заседании донского парламента нового созыва, которое состоится в сентябре. Речь идёт о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками. Установлены они для ветеранов труда, в том числе граждан, которым присвоено звание ветерана труда Ростовской области, а также для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников социальной сферы в сельской местности. Также донской губернатор предложил законодательно закрепить на региональном уровне возможность досрочного получения права на областные льготы в тех случаях, когда по новому пенсионному законодательству пенсия будет назначаться человеку досрочно (например, пенсия по инвалидности). Воспользоваться льготами такие категории граждан смогут сразу после назначения пенсии. Об этом: Ростовский губернатор предложил сохранить региональные льготы по возрасту

06:04 02.09.2018 В Тюменской области будут сохранены все меры социальной поддержки для пенсионеров. Об этом в программе «Вести в субботу» заявил врио губернатора Александр Моор. Глава региона заявил о планах перейти к поддержке граждан по возрастному принципу. Льготы будут иметь все женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины от 60 и старше. У них будут льготы по налогам, доплаты по услугам ЖКХ, оставят ежемесячные выплаты, право на бесплатный проезд и т.д. Читайте также: В Тюменской области льготы для пенсионеров будут сохранены

08:21 03.09.2018 Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова намерена рекомендовать региональному парламенту как можно скорее принять поправки в законодательство, касающееся льгот людям пенсионного и предпенсионного возраста в соответствии с формулировками, обнародованными Владимиром Путиным в ходе недавнего телеобращения по пенсионной реформе. Читайте подробнее: В Забайкалье пересмотрят законодательство, касающееся пенсионных льгот

09:09 03.09.2018 Власти Ингушетии предпримут все необходимые меры для недопущения ухудшения социального положения пенсионеров в связи с готовящимися изменениями в пенсионном законодательстве. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он поручил подготовить предложения для сохранения всех региональных льгот и иных мер социальной поддержки для рассмотрения в Народном собрании республики. Все необходимые меры будут обсуждены и узаконены на внеочередном заседании парламента, которое состоится 27 сентября. Читайте об этом: Евкуров: Власти Ингушетии не допустят ухудшения положения пенсионеров

11:11 03.09.2018 Предложения по корректировке предстоящей пенсионной реформы, которые направляли в администрацию президента из Ленинградской области, были учтены президентом в его обращении к гражданам по пенсионной теме. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом: Дрозденко: Пора менять мнение, что «пенсия — это бедность»

11:28 03.09.2018 Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал сохранить в республике региональные доплаты и компенсации для граждан предпенсионного возраста, а также льготы по социальному и медицинскому обслуживанию лиц старшего поколения. Поручения по закреплению на законодательном уровне мер поддержки он отдал региональному парламенту, который рассмотрит эти вопросы 6 сентября. По словам Кадырова, «безболезненно пройти этап пенсионной реформы» можно лишь совместными усилиями региональных и федеральных властей. Читайте об этом: Кадыров поделился мнением, как безболезненно пройти этап пенсионной реформы

12:30 03.09.2018 Врио губернатора Красноярского края Александр Усс считает правильным предложение о необходимости сохранения мер социальной поддержки для лиц старшего возраста. «Совершенно очевидно, что необходимость сохранения мер социальной поддержки для лиц старшего возраста — это правильное предложение, и оно не должно быть увязано с самим пенсионным возрастом», — сказал Усс в эфире «Первого канала». Читайте также: Усс: Нужно сохранить меры соцподдержки для лиц старшего возраста

14:07 03.09.2018 Озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения, безусловно, являются продуманными, конструктивными и убедительными, поэтому волна непонимания и протеста будет спадать, и второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в Государственной думе РФ пройдет более продуктивно, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой социологии и культурологии Социально-гуманитарного института Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, профессор Виктор Мачнев. Читайте также: «После телеобращения Путина волна непонимания спадёт»

20:30 03.09.2018 Глава Марий Эл Александр Евстифеев поддержал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в пенсионном законодательстве. Также он выступил за сохранение пенсионных льгот жителям республики, которые достигнут пенсионного возраста после вступления изменений в силу. «В связи с предстоящим изменением российского законодательства и у нас в республике стоит задача приведения законодательства до уровня, гарантирующего соблюдение социальных льгот, лицам, достигшим 55-летнего возраста у женщин и 60-летнего возраста у мужчин», — сказал глава региона и отметил, что также сохранятся льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Читайте также: В Марий Эл сохранят льготы для пенсионеров по возрасту «Естественно, тот проект закона, который уже внесен правительством, мы его поддерживаем. 20 сентября на сессии «льготные» законы будут приняты, и, соответственно, с 1 января 2019 года те льготы, которые сегодня имеют пенсионеры Республики Марий Эл, будут предоставлены нашим жителям», — отметил председатель Госсобрания республики Юрий Минаков.

09:06 Общество оценило те предложения, которые внес президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении, — это уменьшение возраста выхода на пенсию женщин, многодетных матерей, множество компенсационных предложений для предпенсионеров. Все эти предложения главы государства проблему повышения пенсионного возраста несколько смягчили, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников. Читайте также: «Изменение параметров пенсионной системы в России назрели давно»

10:48 Депутаты Законодательного собрания Свердловской области выйдут из отпусков раньше, чем предполагалось ранее. Уже в сентябре они рассмотрят и примут проект закона о сохранении областных льгот для граждан предпенсионного возраста. Ранее предполагалось, что очередное после каникул заседание Заксобрания пройдёт 16−17 октября. Об этом: Свердловские депутаты прервут отдых ради выполнения поручений Путина

13:14 Региональные льготы, действующие для пенсионеров Крыма, будут распространены и на жителей предпенсионного возраста, заявил глава республики Сергей Аксёнов. В 2019 году этими льготами уже смогут воспользоваться около 34 тыс. работающих крымчан. «В законодательство Республики Крым будут внесены изменения, которые позволят распространить действующие республиканские льготы для граждан пенсионного возраста на женщин до 1968 года рождения и на мужчин до 1963 года рождения. Льготы будут действовать в переходный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», — цитирует главу Крыма его пресс-служба. Подробности в материале: 34 тыс. жителей Крыма смогут воспользоваться предпенсионными льготами

14:34 Инициатива властей и смягчающие предложения президента РФ Владимира Путин в целом — правильные шаги. По словам главы государства, «обделенным никто не должен остаться», поэтому хочется надеяться, что все детали и замечания, которые не были озвучены президентом, в рабочем порядке будут рассмотрены и внесены в законопроект с учетом пожеланий граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Пензенской городской думы, юрист Иван Краснов. Читайте также: «Большой переходный период поможет адаптироваться к повышению возраста»

17:14 В Архангельской области депутаты из фракции «Единой России» внесли на рассмотрение совета депутатов законопроект, который предусматривает сохранение льгот для граждан предпенсионного возраста после того, как пенсионный возраст в России будет повышен. Читайте также: В Архангельской области льготы сохранят для людей предпенсионного возраста

17:16 Власти Удмуртии намерены сохранить после повышения пенсионного возраста существующие региональные льготы для женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших возраста 60 лет. О подготовке к принятию соответствующего законопроекта сообщил 4 сентября глава фракции «Единая Россия» в Государственном совете Удмуртии Анатолий Наумов. Читайте подробнее: В Удмуртии сохранят возрастные льготы после повышения пенсионного возраста

17:29 Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в законодательство республики будет внесены изменения, которые позволят сохранить крымские льготы женщинам до 1968 года рождения и мужчинам до 1963 года рождения. Читайте также: Аксенов: льготы в Крыму останутся на переходный период пенсионной реформы

17:32 В Хабаровском крае депутаты от «Единой России» внесли в региональную Законодательную думу пакет поправок в местное законодательство, который позволит сохранить действующие льготы для лиц, достигших возраста 55 (женщины) и 60 лет (мужчины). Об этом: В думу Хабаровского края внесли поправки по сохранению льгот для пожилых

17:40 Жители Кировской области действующего в настоящее время пенсионного возраста продолжат получать все существующие региональные льготы и после его повышения. Соответствующие поправки в местные законы готовятся к внесению в законодательное собрание области, сообщил 4 сентября губернатор Игорь Васильев. Подробности в материале: В Кировской области сохранят все действующие пенсионные льготы