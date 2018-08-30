«Телеобращение Путина по пенсионной реформе вызывает удовлетворение»

Курган, , 10:47 — REGNUM Телеобращение президента РФ Владимира Путина к гражданам по поводу повышения пенсионного возраста всем понятно и вызывает удовлетворение, потому что практически всё то, что предлагалось на первичных переговорах и обсуждениях в регионах, было учтено главой государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор института развития образования и социальных технологий, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук, отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РФ Борис Куган.

«Президент пояснил гражданам, почему нельзя предпринять те или иные меры, и смягчил ряд острых моментов предлагаемого законопроекта, которые волновали людей. Особенное удовлетворение вызывает телеобращение Путина у педагогов. Сейчас будут продолжены работы по конкретным направлениям. В частности, у педагогов есть так называемое профессиональное выгорание. Было принято с воодушевлением, что будет принята государственная поддержка переподготовки, в том числе и педагогов на другие специальности», — отметил педагог.

Поставлена задача нового уклада экономики, другой подготовки педагогических кадров, профориентации, а это требует дополнительного профессионального образования. Например, учитель физик может вести радиотехнический кружок, получи новую специализацию — «педагог дополнительного образования». Кроме того, сейчас говорится о персонифицикации образования, то есть индивидуальная траектория, и уже в перечне педагогических специальностей утверждена новая специальность «тьютер» (человек, который занимается индивидуальным обучением детей).

«Всем гражданам будет вполне реально пройти переподготовку, и получить новую специальность. Человек предпенсионного возраста, имея базовое образование, в состоянии быть полезным и продолжать работать, исключив дискомфорт при возникновении профессионального выгорания. Поэтому шаги властей по изменению пенсионного законодательства правильные. В ближайшее время будут опубликованы 10 нацпроектов в образовании, которые предполагают федеральную финансовую поддержку. Нацпроекты предусматривают развитие институтов повышения квалификации, переподготовку не только учителей, но и людей других профессий. То есть система учреждения дополнительного образования получит дополнительный импульс», — высказал свое мнение Куган.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»