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Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция

Политика

ИА REGNUM ведёт трансляцию телеобращения президента по вопросам повышения пенсионного возраста

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Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин объяснит свою позицию по пенсионной реформе

Москва, 29 августа 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

Cегодня, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «принимая во внимание резонансность темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения».

Глава государства обратится к гражданам в 12:00.

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Повышение пенсионного возраста
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