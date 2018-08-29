Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

Cегодня, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «принимая во внимание резонансность темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения». Глава государства обратится к гражданам в 12:00.

12:29 Путин заявил, что доложил абсолютно искренне о развитии пенсионной системы в России. «Нам предстоит принять непростое, очень трудное решение. Прошу отнестись к этому с пониманием», — заключил президент.

12:29 «Предложения, о которых я говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в правительство»

12:29 Если сейчас проявить нерешительность, это поставит под угрозу стабильность общества и безопасность страны.

12:28 Сейчас уже ясно, что государство рано или поздно пришлось бы это сделать — но чем позже, тем жёстче. Без смягчающих механизмов и льгот.

12:28 «Многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросом, что мы обсуждаем сегодня. Я так не думаю — просто не были раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно»

12:27 Представители партии «Единой России» выступали с инициативами сохранять и действующие региональные льготы. И это тоже очень важно — проезд на транспорте, льготы на ЖКХ, при капремонте и газификации, при приобретении лекарств. Путин поддерживает эту идею.

12:27 Принципиально сохранить на переходный период все федеральные льготы — льготы по налогам на недвижимость и землю. Они предоставляются с выходом на пенсию, но теперь их необходимо сохранить и для предпенсионеров. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

12:26 Нужна возможность выйти на пенсию с учётом заработанного стажа, а не только по возрасту. Сейчас этот стаж составляет 40 лет для женщин и 45 для мужчин. Путин предложил сократить его на 3 года.

12:25 20% надбавку для жителей села необходимо также добавить, у кого 30 лет стаж в сельском хозяйстве. Решение откладывалось, теперь же с 2019 года эти выплаты начнутся.

12:25 Уже предусмотрено сохранение льгот для шахтёров, химпроизводств, чернобыльцев и ряда других. Для коренных малочисленных народов также нужно сохранить льготы.

12:24 Правительству поручено разработать спецпрограмму по повышению квалификации. Она будет финансироваться из федерального бюджета. Если человек уволился добровольно и не нашёл работу, даже тогда нужно укрепить соцгарантии. С 4 тыс. 900 рублей до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года повысят выплату при смене работы. Также добавят два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

12:23 Люди старших возрастов обладают высокой компетенцией и профессионализмом. Важно, чтобы они как молодые работники могли пройти переобучение и повысить навыки.

12:22 Изменения должны быть внесены одновременно с законопроектом о повышении пенсионного возраста. Правительство также должно разработать стимулы для бизнеса, чтобы они принимали и сохраняли на работе предпенсионеров.

12:22 Людей предпенсионного возраста пугает возможность потери работы. «После 50 работу сложно найти. В связи с этим мы должны предусмотреть дополнительные гарантии на рынке труда. Установить административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста»

12:21 Сложнее всего придётся тем, кто первым столкнётся с повышением пенсионного возраста — совсем скоро. Для этого Путин предлагает для тех, кто должен был выходить в ближайшие два года, позволить выходить на пенсию на 6 месяцев раньше относительного нового пенсионного возраста.

12:20 Для многодетных матерей Путин предлагает ранний выход на пенсию. 3 ребёнка — на три года, 4 ребёнка — на 4 года раньше, если детей более 5 лет, то как сейчас.

12:20 На женщинах весь дом, помимо работы. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Путин предлагает сократить повышение до 5 лет.

12:19 В проекте закона нужно увеличить продолжительность жизни на 8 лет для женщин, а мужчинам до 5 лет. «Так не пойдёт, конечно. Это неправильно»

12:19 Путин предлагает ряд смягчающих мер.

12:19 Тенденция, сложившаяся сейчас на рынке труда и в демографии, показывает, что дальше оставлять всё по-прежнему нельзя.

12:18 «Мы будем обречены на экономическое отставание от других государств, и принятие косметических мер было бы безответственно и нечестно»

12:17 «Мы рано или поздно разрушим наши финансы и будем печатать ничем не обеспеченные деньги»

12:17 Это больше расходов на национальную оборону страны.

12:17 Если наращивать покрытие дефицита ПФР бюджетными средствами, то будет лишь хуже. «Если предположить, что мы хотим выйти на среднюю пенсию в 20 тыс. рублей, то дефицит ПФР увеличится в полтора раза до 5 трлн рублей»

12:16 «Резервы будут исчерпаны в случае падения цен в считанные месяцы. Доходы пенсионеров не могут зависеть от цены на нефть»

12:16 Обложить налогами нефтегазовые компании — тогда можно будет собрать, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев, при этом поставив пенсионную систему в зависимость от углеводородных цен.

12:15 Продажа всех здания Пенсионного фонда тоже не поможет, хотя «они слишком размахнулись со своими апартаментами». 120 млрд рублей их общая стоимость — тоже не выход.

12:15 Вроде бы эффективная мера прогрессивной шкалы налогов, по оценкам Минфина, например в 20%, может дать порядка 75−120 млрд рублей в год. Этих средств хватит в лучшем случае на шесть дней, ибо ежедневная потребность составляет 20 млрд рублей.

12:14 Рассматривало ли правительство другие варианты? Конечно, да, отвечает Путин. «По моему поручению вплоть до последнего времени проводили эту работу. Все альтернативные сценарии были тщательно просчитаны — но они кардинально ничего не решают, а просто латают дыры»

12:13 За горизонтом 2024 года также можно будет создать основу для стабильного повышения пенсий выше инфляции.

12:13 К 2024 году таким образом выйдут на пенсии в 20 тыс. рублей в месяц. Сейчас только 14 тыс. 144 рубля.

12:13 Порядка 7% составит — в 2 раза выше инфляции, в 2019 году. В предстоящие 6 лет — ежегодно увеличивать пенсии в среднем на 1000 рублей, напоминает Путин.

12:12 Изменения позволят не просто сохранить их, но и устойчивый рост.

12:12 «Уверен, что в сегодняшнем выступлении президент выскажет мнение и по большинству действительно конструктивных предложений, прозвучавших из каждого уголка страны», — заявил корреспонденту ИА REGNUM архангельский депутат Александр Дятлов. Подробнее: Архангельский депутат: от Путина ждут реакции на предложения регионов

12:12 «Если не принимать никаких мер, мы не сможем сохранить пенсионную систему и доходы пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться. Но куда их снижать-то? Пенсия и так довольно скромная, несоизмеримая тому вкладу, что внесли старшие поколения в развитие страны»

12:11 В 2005 году соотношение работающих граждан и пенсионеров составляла почти 1,7 к 1. А в 2019 составит 1,2 к 1.

12:11 «Однако мы дойдём до момента, когда средств будет не хватать. И регулярная выплата пенсия может стать проблемой»

12:11 Несмотря на известные сложности, экономика чувствует себя уверенно. Есть ресурсы в бюджете для пополнения пенсионного фонда. 7−10 лет можно индексировать пенсии.

12:10 «Изменения в пенсионной системе тревожат и волнуют людей, естественно, что политические силы, в том числе оппозиционные, будут использовать это для саморекламы и укрепления позиций. Тем не менее, я прошу правительство изучить и использовать все конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции»

12:10 Путин понимает и разделяет озабоченность людей. Но какие есть варианты? Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система рухнет? Или понимая, что ждёт страну через 15−20 лет, провести изменения?

12:09 Глава города Кургана Сергей Руденко заявил корреспонденту ИА REGNUM : «Тема, с которой Глава государства обратиться ко всем жителям, глубоко волнует курганцев. Очень важно, что президент публично сформулирует свое мнение насчет изменений в законодательстве. Нам всем важно знать именно личное отношение Владимира Владимировича к реформе». Подробности в материале: «Важно, что Путин публично формулирует свое мнение по пенсионной реформе»

12:09 «Это объективный, но сухой анализ ситуации. Важно учитывать, что за изменениями стоят планы и жизни сотен тысяч людей»

12:08 К концу следующего десятилетия Россия выйдет к 80 годам продолжительности жизни, считает Путин.

12:08 «Мы делаем выводы из того, что видим в реальной жизни, не доверяем статистике… Но здесь речь идёт об объективной оценке темпов роста, подтверждённой экспертами ООН»

12:08 Ещё многое надо сделать. Но неоспоримый факт в том, что благодаря комплексу мер правительства и ответственному отношению к здоровью людей — темпы роста продолжительности жизни самые высокие в мире (за последние 15 лет 7,8 года)

12:07 На Кубани рассчитывают на взвешенное решение по вопросу пенсионной реформы — по словам заместителя председателя Общественной палаты Краснодарского края, члена краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса, доктор социологических наук, декана факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерия Касьянова, реформа необходима, но решение это революционное и касается всех жителей России. Читайте также: Эксперт: Хорошо, что Владимир Путин взял тайм-аут

12:07 С 2016 года вновь страна вышла на стабильный экономический рост, а уровень безработицы рекордно низкий с 1991 года.

12:07 Это частично компенсировало демографические провалы.

12:07 Теперь же вся страна поработала и смогла сформировать необходимые финансовые ресурсы, которые были направлены на социальное развитие и сбережение народа, развитие демографических мер, включая материнский капитал.

12:06 «Сначала надо было одолеть шоки 90-ых и достичь экономический рост»

12:06 «Тогда бы многие семьи, особенно в малых городах и сельской местности лишились бы тогда единственного источника дохода. И работы бы не было, и на пенсию нельзя было выйти, а прибавку съела бы инфляция»

12:05 В то время Россия была ещё неокрепшей экономикой, четверть граждан была за чертой бедности. Продолжительность жизни едва превышала 65 лет.

12:05 «На тот момент такая позиция была обоснованной и социально оправданной и справедливой. В начале и середине 2000-х повышать пенсионный возраст было нельзя».

12:04 «Тогда, в 2000-ые я был против. Говорил, что до окончания президентских полномочий подобных изменений не будет. В 2008 году, когда я оставил пост, базовые положения системы полностью сохранялись»

12:04 «Сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. Значит, необходимы изменения»

12:03 Ещё больше возрастает нагрузка в связи с этим на пенсионную систему, поставленную на солидарный принцип

12:03 Это крайне малочисленное поколение 90-х входит в трудоспособный возраст.

12:03 «Демографический провал 90-х сопоставим с 1943 и 1944 военными годами»

12:03 Такими периодами было время после Великой Отечественной войны, в 90-е годы.

12:02 Каждые 25 лет вступает гораздо меньше граждан в экономически активное население, чем могло бы быть.

12:02 «Было очевидно, что на рубеже 2020-х мы столкнёмся с объективными демографическими проблемами»

12:02 В начале 2000-х годов многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о повышении пенсионного возраста.

12:01 Путин поясняет аспекты предлагаемых изменений: он напомнил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста началась давно — а ещё в советские времена и в 90-е годы, но решения не принимались.

12:01 Путин отметил, что понимает, насколько важен этот вопрос для каждого человека.

12:01 «Именно для достижения этих целей законопроектом предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста»

12:00 Президент напомнил, что главная задача закона — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд.

12:00 Началось видеообращение Владимира Путина.

11:57 В своем обращении к гражданам президент внесет корректировки в пенсионную реформу, чтобы эти изменения «прошли как можно более безболезненно для наших жителей», уверен депутат Заксобрания Петербурга, лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. Об этом: От Путина ждут защиты граждан предпенсионного возраста

11:56 Политолог Валерий Чудесов считает, что президент России Владимир Путин может предложить баланс между расчетом и гуманностью при повышении пенсионного возраста. По мнению политолога, люди считают вариант, предложенный правительством России, несправедливостью. Читайте также: «Путин предложит баланс между расчётом и гуманностью в пенсионной реформе»

11:55 Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что вряд ли стоит ожидать кардинальной корректировки пенсионной реформы: «Самое оптимистичное, на мой взгляд, чего стоит ожидать, — это снижение возраста выхода на пенсию для женщин. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы президент заявил об отмене пенсионной реформы в том виде, в которой её предлагаю».

11:51 Преобразования в пенсионной системе России нужны, это необходимо делать, но есть надежда, что сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Владимирович Путин либо смягчит повышение пенсионного возраста, либо отложит проведение пенсионной реформы, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Владислав Уланов. Читайте также: «Есть надежда, что Путин отложит проведение пенсионной реформы»

11:50 В Красноярске надеются услышать о смягчении пенсионной реформы. В частности, по мнению депутата краевого Заксобрания Александра Глискова, президент объявит о послаблениях — по возрасту, по числу льготополучателей. Читайте также: В Красноярске ждут, что Путин объявит о смягчении пенсионной реформы

11:50 Для решения проблем в пенсионной системе, кроме повышения пенсионного возраста, есть другие пути. Нужно их обсудить, найти альтернативное решение и правильно распределить денежные средства. Сегодня, 29 августа, все ждут выступления президента РФ Владимира Путина. Хочется надеяться, что глава государства смягчит некоторые моменты пенсионной реформы, предлагаемой правительством, потому что реакция простых людей очень негативная, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Собрания депутатов г. Снежинск, член городского Совета ветеранов Снежинска (Челябинская область) Марат Ягафаров. Читайте также: «Меры по повышению пенсионного возраста надо смягчить»

11:49 Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении разъяснит наиболее болезненные для людей пункты пенсионной реформы. Все понимают, что реформа необходима, но как это сделать, пути реализации, требуют обсуждения. Мне кажется, президент и администрация президента предложат более мягкие пути решения проблем в пенсионной системе, чем более резкое предложение правительства РФ. Например, можно провести референдум, ведь референдум — это форма открытой демократии», заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев. Читайте также: «Путин предложит более мягкие пути решения проблем в пенсионной системе»

11:49 Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров ожидает, что Владимир Путин объявит о снижении предполагаемого возраста выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, о сохранении времени начала ряда льгот, положенных пенсионерам, на прежнем уровне, и об увеличении пенсий. Всё это будет с вероятностью 90%, говорит Андрей Лавров. Об этом: На Урале ждут послаблений в пенсионном манёвре

11:48 Перед тем, как обратиться к жителям России по пенсионной реформе, глава государства проанализировал мнение народа по данному вопросу, считает кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин Обращение президента Российской Федерации выступает действом неординарным и затрагивающим интересы каждого россиянина. Мы видели, какие споры и дискуссии среди самых различных слоёв населения вызвала пенсионная реформа. Ожидается, что Владимир Путин даст разъяснения как по срокам и возможностям её реализации, так и по проведению референдума, явления также редкого для современной истории России. До этого президент взвешивал все «за» и «против». Сейчас он поделится с гражданами мнением, которое может устроить большинство избирателей. Их глава государства подвести не может», — отметил эксперт. Подробности в материале: Эксперт о телеобращении Путина: президент взвесил все «за» и «против»

11:45 Напомним, что в июле проект закона о пенсиях Госдума приняла в первом чтении. Согласно законопроекту пенсионный возраст поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет происходить постепенно до 2034 года.